Ne traži poseban tretman: Iako je predsjednik, sjeo je na pod

Finski je predsjednik Sauli Niinistö na sajmu knjiga u gradu Turku došao poslušati govor svoje supruge, a kako zakasnio na početak, sve su stolice već bile zauzete. On je potom jednostavno sjeo među druge ljude koji su već sjedili na stepenicama.

Ljudi su mu navodno nudili svoje stolice, ali ih je on ljubazno odbio. Rekao je kako mu je bilo prilično udobno na stepenicama jer je mogao otići u bilo kojem trenutku, ali to ipak nije učinio. Fotografiju je objavila novinarka finske News Agency STT Minna Holopainen, koja je u opis fotografije navela upravo to da je predsjednik stigao kasnije i bez problema se smjestio na stepenice i pozorno slušao predavanje.

Sauli Niinistö ostao je upamćen u Hrvatskoj nakon službenog susreta s hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović, poslije kojeg je iz Splita za Helsinki putovao low cost kompanijom i sjedio u ekonomskoj klasi.