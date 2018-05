Ne treba posebno ministarstvo, pa neće ono napraviti djecu...

Stanje je u stranci jako dobro, HDZ kao najjača politička snaga u zemlji stoji jako dobro. Ostvarili smo značajne uspjehe, ocijenio je premijer Andrej Plenković u razgovoru za RTL u Šibeniku uoči sjednice Središnjeg odbora.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Kazao je i kako je predsjednik Sabora Jandroković dobro učinio kada je nakon Šešeljeva ispada tijekom posjeta hrvatske delegacije odlučio vratiti se u Zagreb.

- Takve stvari se ne dopuštaju. Hrvatska je bila jako dobar domaćin Vučiću, tako nešto se nije moglo dogoditi - rekao je premijer dodajući kako se nije čuo sa srpskom premijerkom Anom Brnabić.

- Relaksirat će se to. Hrvatska je članica EU i NATO - Srbija mora puno toga napraviti - zaključio je Plenković. O eventualnom posjetu predsjednice Kolinde Grabar Kitarović kratko je rekao da ona o tome mora odlučiti, a o Ivici Dačiću rekao je da 'ne prati igru, a ne zna ni povijest'.

Upitan o stanju demografije, koje je predsjednica ranije nazvala 'izvanrednim', rekao je da je stanje zabrinjavajuće te da je to trend s kojim smo suočeni dugi niz godina. Potez bivšeg državnog tajnika Marina Strmote, koji je usred konferencije za novinare dao ostavku, komentirao je riječima da se 'pokazao nezrelim i nepristojnim prema ministrici Murganić'. Na pitanje treba li osnovati posebno ministarstvo premijer je kazao kako nema potrebe i dodao 'Neće ministarstvo napraviti djecu'.

Premijer ne osjeća odgovornost za odlazak ljudi iz Hrvatske

Upitan osjeća li odgovornost što je samo lani iz Hrvatske otišlo 80.000 ljudi odgovorio je:

- Ne osjećam odgovornost. Za to smo se borili, za slobodu kretanja. Prije deset godina da smo imali mogućnost slobode kretanja to bi se dogodilo tada. Ljudi odlaze jer nemaju zakonskih zapreka, jer mogu koristiti slobodu kretanja unutar EU. Prije 10 godina to nije bilo tako. Imali smo kvote, radne dozvole - rekao je Plenković.