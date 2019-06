'Ne žalim zbog posjeta Vučića, ja bih ga opet pozvala kod nas'

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je u srijedu kako nimalo ne žali zbog posjeta srpskog predsjednika Aleksandra Vučića Hrvatskoj i da bi ga opet pozvala.

"Znajući i danas koliko mi i dalje prigovaraju i koliko su mi neki tada prigovarali i napadali me radi njegova posjeta, najlakše bi bilo otkazati taj posjet. Da sam mislila na sebe i na svoj 'rejting', to bih zasigurno i učinila. Ali kako ću krenuti u ispunjenje onoga što sam obećala obiteljima diljem Hrvatske ako ne pokrenem prvi korak bez obzira kakvi rezultati i posljedice bile", kazala je Grabar Kitarović na predstavljanju knjige "Nestali u Domovinskom ratu 2".

Naglasila je i da je u Vučićev posjet uložila puno svog političkog kapitala te podsjetila kako je pokojni predsjednik Franjo Tuđman razgovarao s Miloševićem kako bi riješio rat i proveo mirnu reintegraciju, "jer to je jedini način".

Poručila je da to pitanje neće riješiti EU, već to možemo samo mi sami, a za to je potrebna i druga strana.

U izjavi je novinarima odbacila nagađanja da se u svom govoru opravdavala zbog posjeta Vučića, istaknuvši da je pitanje nestalih za nju duboko ljudsko pitanje.

'Isprika obiteljima nestalih što nisu napravljeni pomaci u potrazi'

Vezano za podatke koje je Vučić donio u Zagreb prilikom posjeta, a za koje se ispostavilo da se radi o podacima za osobe koje su nađene, Grabar Kitarović je ustvrdila da je on vjerovao da su vjerodostojni.

"Da li su njemu njegove službe prenijele krive podatke, ali ja ne vjerujem da bi on dolazio u Zagreb i blamirao se podacima koji nisu točni. Kao nešto što je potrebno da bi se ostvario posjet Srbiji, tražim da se naprave konkretni pomaci. Ja se nadam da je on (Vučić) iskren u tome i da će se naći barem određeni broj dosjea", dodala je.