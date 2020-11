'Ne zatvarajte barove, ostavite da barem radimo na terasama'

Većina Splićana kaže kako su protiv zatvaranja ugostiteljskih objekata te da bi nove mjere trebalo donositi drukčije od županije do županije. Toplija klima u Dalmaciji ugostiteljima omogućuje da više rade na otvorenom

<p>Ako pitate Splićane, barove i restorane ne treba zatvarati, a i ako se već donose nekakve mjere koje se tiču ugostiteljskih objekata smatraju da im treba omogućiti barem rad na terasama. Sunčano vrijeme u Splitu tradicionalno izmami mnoge ljude vani na kavu, a tako je bilo i u srijedu ujutro. Stolovi na terasama, pa samim time i gosti, većinom su dovoljno razmaknuti. Ugostitelji za lijepog dana mogu pristojno zaraditi, posebno ako imaju dobro locirane, osunčane ili grijane terase. Veći je problem rad u poslijepodnevnim satima, kada gosti ulaze unutra. Smatraju da bi se mjere, što se tiče rada ugostiteljskih objekata, trebaju donositi različito od županije do županije jer nije ista klima u Dalmaciji i na sjeveru zemlje, a nije ista ni epidemiološka slika.</p><p>- Ako će nam ostaviti da se radi samo na terasama, nama bi to odgovaralo. Na Rivi nitko od nas, osim možda par lokala, ni nema unutarnji prostor. Ali opet, moramo se prilagoditi onome što bude i sve je to ok. Ako se ipak donesu mjere da se sve zatvori, to će na nas dosta utjecati, već jest, i još će više. Ja se nadam da ćemo iz ovoga izaći pametniji. Ako mi nosimo maske kao zaposlenici i gosti bi se trebali odgovorno ponašati – kaže nam <strong>Ante Čagalj</strong> koji radi u kafiću na splitskoj Rivi. </p><p>Većina građana s kojima smo razgovarali smatraju da ne treba ništa zatvarati. </p><p>- Terase ne treba zatvarati. Ljudi se moraju držati mjera. Ako nam kažu da trebamo držati distancu i maske, trebamo se toga držati. Ako je dobra disciplina možemo uspjeti, sve je na svijesti ljudi – kaže nam Splićanin <strong>Ferdinand Knežević</strong>. </p><p>Mnogi su razočarani radom Nacionalnog stožera, posebno ugostitelji, i odbijaju javno govoriti jer nemaju ništa lijepo za reći. </p><p>- Ma, bolje da ništa ne pričam. Jer ako počnem pričati bit će tu svega, a nije sve pristojno – kazao nam je konobar jednog kafića odbivši komentirati najavljene mjere o mogućem zatvaranju. Građani pak kažu kako ne treba ništa zatvarati nego se samo držati pravila. </p><p>- Ja ne bih ništa zatvorila. Kad vozim auto na cesti moram poštovati znakove da bi sve bilo dobro. Tako je i s ovim. A u nas se sve to izgubilo. Od onih gore do dole. Nadam se da mi neće zamjeriti, ali nemamo povjerenja i ni sami ne znamo što bi. Ljudi se malo pridržavaju mjera. Evo jutros, u jednom dijelu na trajekta, neću reći odakle je stigao, omladina se nije pridržavala mjera pa sam se maknula jer me bilo strah reći da stave masku. Takve ne bi trebali pustiti na trajekt. Sreća da imamo lipo vrijeme, a ja volim biti vani. Žao mi je zbog svega što se dešava, omladine mi je isto žao, ali moraju se držati mjera – kaže nam Dunja koja je upravo stigla trajektom u Split. Slično razmišlja i <strong>Darinka Tomić</strong>, vlasnica cvjećare na Pazaru, govoreći kako bi sve bilo puno bolje samo da se svi držimo mjera jer je svatko odgovoran za sebe, ali i svoje bližnje. </p><p>- Nema koristi od zatvaranja, meni je to suludo. Mogu se stvari organizirati da bude manje ljudi. Mjere će sigurno utjecati na ugostitelje, ali smatram da nitko neće propasti ako ne radi dva mjeseca, mjesec. Svaki normalni čovjek ima neku zalihu novca, stavljamo sa strane. Čovjek se može i razboliti pa da ne radi, znači mora imati neku kunu da bi preživio – kaže nam <strong>Darinka Tomić</strong>. </p><p><br/> Ugostitelji u središtu Splita kažu nam i kako ih je ovo malo turističke sezone što smo imali malo poguralo, a što će biti dalje, ne znaju. Nadaju se da će Vlada pomoći da se očuvaju radna mjesta kao što su to napravili za vrijeme proljetnog 'lockdowna'.</p><p>- Ako se mora zatvoriti, mora se. Već nas to košta, nema svita. Unutra nema nikoga, vani također. Ovo više psihički utječe na ljude. Čovjek je nemiran, brine što će biti sutra. Ja se nadam da će sve biti pod mjerama Vlade, i hvala im što su do sada podržavali nas djelatnike i što brinu se za radna mjesta. Uspjeli smo bar dio sezone odraditi – kaže nam konobar <strong>Viktor Petek</strong>. </p><p> </p>