Ne žele ga izbaciti da ne izazove izbore: Do okončanja sudskog postupka Dekanić u mirovanju

Iako bi bilo sasvim logično da se župan vukovarsko-srijemski Damir Dekanić pojavi na 32. obljetnici stradanja 12-orice pripadnika vinkovačke Specijalne policije u Borovu Selu, to se nije dogodilo. Na nekoliko važnih protokolarnih događanja u toj županiji u posljednje vrijeme, umjesto Dekanića, pojavljuje se Dražen Milinković, predsjednik županijske skupštine. On odrađuje sve potrebno dok župan obavlja samo one poslove koji ne uključuju izjave novinarima. A osim na novinare, ljut je na sve koji smatraju da kao osumnjičenik za kazneno djelo nema što raditi na poslu u državnoj službi, a takvih je puno.