Na taj istup \u010ca\u010di\u0107a ubrzo je odgovorio i Jan Kereke\u0161 putem Facebooka videom u kome je nazvao \u010ca\u010di\u0107a \u010dudovi\u0161tem i pozvao gra\u0111ane da se njegovog istupa sjete\u00a0na izborima idu\u0107e godine.\u00a0

Ne želi zatvoriti sportski centar u Varaždinu unatoč mjerama

Mia Ivanković, kći poznatog trenera Branka Ivankovića najavila je da varaždinski Sportski centar TTS danas neće zatvoriti vrata dvorane rekreativcima

<p>Mia Ivanković rekla je da će njen sportski centar u Varaždinu danas biti otvoren. Dogodi li se to, bit će to direktno kršenje epidemijskih mjera županijskog i Nacionalnog stožera donosi <a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/kci-hrvatskog-trenera-odbija-zatvoriti-sportski-centar-nastavljamo-s-radom-unatoc-strozim-mjerama-15030063?fbclid=IwAR0dYhKM3Jdl7QCkygzmZIgWBs6u4nuUvOZsS45N-ftrcEvMVoh4Yxbwb64">Jutarnji list</a>.</p><p>Bit će to prvi takav slučaj u Hrvatskoj, a Mia Ivanković, kći poznatog trenera Branka kaže da je svjesna da će uslijediti posjet inspekcije no bez kompenzacijskih mjera ne želi zatvoriti. Tvrdi da bi 17 ljudi koji rade u centru zbog zatvaranja moglo ostati bez posla. </p><p>Župan Čačić o je o težini situacije u Varaždinskoj županiji govorio za Dnevnik HTV-a pa se pritom osvrnuo i na situaciju sa sportskim centrom. </p><p>- Imali smo samo dva slučaja nekih protesta, jedan iz rekreacije i jedan iz takozvane kulture, jer to se ne može zvati kulturom. To su neuspješna djeca uspješnih očeva koja su naslijedila ozbiljan novac i nekakve poslove – rekao je aludirajući i na protest Jana Kerekeša iz Kerekesh Teatra. </p><p>Na taj istup Čačića ubrzo je odgovorio i Jan Kerekeš putem Facebooka videom u kome je nazvao Čačića čudovištem i pozvao građane da se njegovog istupa sjete na izborima iduće godine. </p><p> </p>