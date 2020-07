'Ne želimo da se Boras miješa u naše demokratske procese'

<p>Dvjestotinjak okupljenih studenata, zaposlenika i znatiželjnika Filozofskog fakulteta na plenumu fakulteta, izglasalo je kako će od Senata zatražiti da na sjednici u utorak ne prihvate odluku o smjeni dekanice <strong>Vesne Vlahović-Štetić</strong>. Tražit će i da se <strong>Miljenka Šimpragu</strong> ne postavlja za vd dekana Filozofskog jer ga nisu izabrala tijela fakulteta. Kao treću točku izglasali su da Senat, u slučaju da ne odustane od smjene dekanice, potvrdi za vd dekana <strong>Dragana Bagića</strong>.</p><p>Njega su izabrala tijela fakulteta i želimo da se to ispoštuje, poručili su studenti. Ne želimo da nam se Boras miješa u naše demokratske procese. Najavili su i mini-akcije u kojima će zatrpavati rektora zahtjevima, a neki su zatražili i izdvajanje fakulteta iz sveučilišta. </p><p>Na plenumu je bila i Vesna Vlahović-Štetić, koja najavljuje pravosudnu borbu protiv Ante Čovića, ali i borbu za fakultet. Podršku Filozofskog dao je i Fakultet političkih znanosti, te brojni drugi dekani. </p><p>Saznalo se kako je već izabrano četvero novih prodekana koji bi trebali raditi pod Šimpraginim vodstvom do izbora nove uprave. </p><p>- Važno je da drugim fakultetima pokažemo da se možemo boriti. Želimo da naša uprava pokaže mišiće i vrati se, olako ste predali fakultet. Profesori, jeste li za aktivizam - upitala je jedna studentica. </p><p>Senat ujutro odlučuje o smjeni uprave Filozofskog, a studenti će u prosvjednoj povorci do Vlade predati zahtjev premijeru za smjenu Borasa. Zahtjev je potpisalo više od 8300 ljudi. </p>