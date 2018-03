Ne znaš tko je gori: SDP i HDZ bilježe pad i na godišnjoj razini

Pala je potpora Vladi, HDZ stoji najlošije od parlamentarnih izbora, Andrej Plenković najveći je negativac u zemlji, više od 70 posto ispitanika smatra da zemlja ne ide u dobrom smjeru, ali najveća oporbena stranka to nije uspjela kapitalizirati.

Pokazuju to rezultati redovitog mjesečnog istraživanja agencije Promocija plus CRO Demoskop provedeno početkom ožujka. HDZ je i dalje najjača politička snaga u zemlji, iako bilježi najslabiju potporu od posljednjih parlamentarnih izbora. S rejtingom od 28,9 posto stranka pod vodstvom Andreja Plenkovića ima mjesečni pad, ali i najveći pad rejtinga na godišnjoj razini. Unatoč tome i dalje nisu ugroženi jer u odnosu na glavnog političkog rivala bilježe prednost od osam posto.

SDP, koji se uglavnom bavi sam sobom, na drugom je mjestu ljestvice popularnosti. Trenutačno uživa potporu 20,8 posto ispitanih, što je pad na mjesečnoj i godišnjoj razini. Treća snaga je Živi zid s potporom od 10,9 posto. Nakon pet mjeseci rasta sad bilježi pad na mjesečnoj razini, no jedini ima rast rejtinga na godišnjoj razini. Most je četvrta snaga u zemlji s potporom od 7,1 posto ispitanih i jedini je zabilježio rast potpore na mjesečnoj razini. No i dalje je u minusu kad se gleda protekla godina.

Unatoč mnogim problemima u zemlji istraživanje rejtinga stranaka pokazalo je da nije došlo do bitnih promjena, kazao je politički analitičar Žarko Puhovski.

Jačaju populističke stranke

- Stranke su dokazale da mogu raditi što hoće. HDZ ne gubi prvo mjesto neovisno o nedemokratskom postupanju, čudnim postupcima oko Agrokora i svjetonazorskim pitanjima. SDP je solidno drugi iako je unutarstranački lošiji više nego ikad prije - naveo je Puhovski.

Napominje kako je iz istraživanja vidljivo da je Živi zid najviše kapitalizirao u posljednjih godinu dana, što samo pokazuje trend jačanja populističkih stranaka. Nastavi li se ovakav trend i ako na budućim izborima, bez obzira kad oni bili, dobiju 15 posto potpore birača, Puhovski ističe da će velika koalicija HDZ-a i SDP-a biti nužnost.

- Navedeni rezultat Živog zida značio bi da niti jedna od velikih stranaka ne može složiti normalnu koaliciji. Time bismo dobili stabilnu Vladu, ali to bi bilo vrlo loše za parlamentarizam. U tom slučaju HDZ i SDP imali bi dvotrećinsku većinu i svi ostali sveli bi se na ukras, pa Sabor ne bi bio ništa dugo nego puka brbljaonica - kazao je Puhovski.

Napomenuo je i kako se Ivan Pernar de facto u posljednje vrijeme nametnuo kao šef oporbe jer SDP nije reagirao na mnoge probleme u zemlji.

Rat za prevlast u HDZ-u

Najveću oporbenu stranku mjesecima “drma” unutarnja kriza, a njezin šef Davor Bernardić trpi sve više kritika u stranci, ali i u javnosti. Ništa bolje nije ni u HDZ-u. U vladajućoj stranci spremaju se unutarstranački izbori. Četiri frakcije bore se za dominaciju. Milijan Brkić predvodi braniteljsku desnicu, Tomislav Karamarko aktivira svoje spavače, a fotelju Andreja Plenkovića pikira i mladi Marin Strmota. Više pročitajte u novom broju tjednika Express.