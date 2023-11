Neće izbaciti Dekanića: On će ostati župan, ali i član HDZ-a

HDZ neće isključiti iz svog članstva vukovarsko-srijemskog župana Damira Dekanića, a niti su u stranci tražili da podnese ostavku na tu funkciju nakon optužnice Uskoka. Saznali smo to u stranci koja danas ima sjednicu predsjedništva.

Dekanić se tako pridružuje podužoj listi onih koji su se našli u aferama, pod optužnicama, ali su zadržali svoje funkcije. Kad je prije gotovo pet godina za obiteljsko nasilje optužen HDZ-ov župan Alojz Tomašević, HDZ je od njega tražio podnošenje ostavke. A kad je to odbio, isključili su ga iz stranke. Tomašević je unatoč tome ostao župan, HDZ-ova većina izglasavala je odluke, a kraj političke karijere doživio je tek tri godine kasnije, na lokalnim izborima.

Dekanića je Uskok optužio za zlouporabu položaja i ovlasti te za trgovinu utjecajem. Vozio je pijan službeni automobil i izazvao tešku nesreću. Sletio je s ceste te pritom oštetio druge automobile i ogradu. Ali nije na tome stalo. Iskoristio je svoje veze u policiji, pozvao je rođaka koji je tvrdio da je on vozio, a policajci su promijenili cijeli zapisnik i tijek događaja. No ni to nije sve. Na taj se način okoristio za više od 13.000 eura jer bi inače on morao podmiriti štetu na službenoj Škodi, a lažiranjem istine to je podmirilo osiguranje. Dekanić tvrdi da je nevin, ali Uskok je prikupio mnogobrojne dokaze, od iskaza svjedoka do poziva i poruka.

Što se promijenilo pa da Dekanića neće izbaciti i zamoliti da odstupi, a Tomaševića jesu?

- Izmijenjen je statut, pa je Dekanićevo članstvo odmah suspendirano, odnosno zamrznuto do okončanja postupka. I tako će biti do kraja procesa - kaže nam sugovornik iz stranke.

To znači da je u stranci, ali se ne može kandidirati za stranačke dužnosti.

Doznali smo i to da HDZ-ovci ne žele riskirati još jedan problem u Slavoniji, nakon što im popularnost već pada zbog reakcije na svinjsku kugu. Igraju pragmatično. I da isključe Dekanića, on bi ostao župan do kraja mandata 2024. godine jer je izravno biran. Mogli bi ga pokušati rušiti HDZ-ovi vijećnici na proračunu, ali to je dug proces, moralo bi se prije ići na izbore za županijsku skupštinu, a Dekanić ima podršku. Sve bi rezultiralo još jednim raskolom. Zato će ga ostaviti na miru, a predsjednik HDZ-a Andrej Plenković ionako ga je već prije branio.

Gradonačelnik Kutine, također HDZ-ovac, ipak je morao otići iz stranke nakon optužnice, ali i dalje vlada uz HDZ-ovu većinu. Nezavisni Stjepan Kožić također vlada Zagrebačkom županijom unatoč optužnici, također uz HDZ-ovu većinu. Bivši SDP-ovac Vinko Grgić u Novoj Gradišci se kandidirao i pobijedio unatoč optužnici, jednako kao međimurski župan Matija Posavec. Da spomenemo samo posljednje primjere...