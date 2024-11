Neće južina dugo potrajati, u petak i vrijeme ide na sniženje. Za vikend hladnije i novi snijeg

Na sjevernom Jadranu te u Gorskom kotaru i Lici bit će umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, osobito u drugom dijelu dana. U ostalim krajevima djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom, a navečer je u središnjim područjima moguća kiša. Najviša temperatura bit će između 12 i 17°C..

Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, u gorju i jak, od sredine dana sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 12 i 17°C. Za gospićku regiju izdan je žuti alarm zbog olujnih udara i jugozapadnog vjetra.

Foto: DHMZ

Najveća promjena danas bit će za Brođane. U 7 sati je u Slavonskom Brodu bilo -1, a kasnije tijekom dana se očekuje i do 15-ak stupnjeva. U Zagrebu je pak jutros u 7 sati bilo čak 11 stupnjeva.

Kakvo nas vrijeme očekuje u srijedu?

Promjenjivo oblačno, u Dalmaciji češća sunčana razdoblja. Mjestimice kiša, uglavnom u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu, lokalno moguće i obilnija. Vjetar slab, na Jadranu i umjeren jugoistočni i južni, navečer na sjevernom dijelu i sjeverozapadni.

Najniža jutarnja temperatura zraka od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15 °C. Najviša dnevna između 8 i 12, na Jadranu od 14 do 18 °C.

A za Crni petak padaju i temperature

Sredinom tjedna u unutrašnjosti oblačnije, uz češću kišu, te i dalje razmjerno toplo, ali manje nego u utorak. Štoviše, u petak je u višem gorju moguć i snijeg, posebice u pograničnim dijelovima Like i Dalmacije.

Na Jadranu uglavnom još kišovitije, u srijedu osobito na sjevernom dijelu, zatim i južnije, pri čemu je uz lokalno obilnije pljuskove moguća i grmljavina. Nakon povremeno umjerenog juga i jugozapadnjaka, u petak će na sjevernom Jadranu zapuhati bura, gdjegod i jaka, na udare vjerojatno i olujna, piše Zoran Vakula HRT.

A kako se čini snijega i to obilnog bi za vikend moglo biti u Gospiću.

U Delnicama bi ga moglo biti početkom sljedećeg tjedna.

U Zagrebu u petak isto stiže zahlađenje te se temperature opet spuštaju u minuse.

U Splitu je trenutno poluoblačno, a na Jadranu se ne očekuje previše promjena.

U Rijeci je oblačno i tijekom dana se očekuje kiša, kao i u srijedu i četvrtak, no i Riječanima bi za vikend mogli stići jutarnji minusi.



Osijek trenutno bilježi najnižu temperautu zraka koja bi u popodnevnim satima trebama porasti, a za vikend bi mogli vidjeti snijega.