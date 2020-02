'Neće me zaustaviti, pa ti ljudi nisu napravili ni pseću kućicu'

Prilikom otvorenja Dječjeg vrtića u zagrebačkoj bolnici Rebro, Milan Bandić komentirao je prosvjed protiv njega u subotu, javlja Večernji list.

Ponovio je i da "uvijek netko radi, a netko fućka, a tako će to biti i ubuduće te ostati".

- Ali ja neću odustati, nisam se vjenčao za funkciju nego za grad Zagreb, a sa Zagrepčanima gradimo Zagreb. Radim to 20 godina i radit ću to dokle god mi budu ukazali povjerenje. Moji projekt i moj život je grad. Neće me nitko zaustaviti, nikakvi žmigavci i nikakva mizerija, ljudi koji nisu napravili pasje kućice. Da sam ja slušao te koji znaju jedino zviždati, ali grizu kruh u gradu, a pola njih koji su prekjučer zviždali na Trgu radi u Gradu Zagrebu i prima plaću od Grada Zagreba, ne bi bilo ni Domovinskog mosta ni Jankomirskog mosta. Ne bi bilo ni Glazbene akademije ni Muzeja suvremene umjetnosti. Ne bi bilo ni fontana ni Cvjetnog trga. Ni Branimirove ni zelenih valova, rotora, a bome ni žičare. Ne bi bilo ni GUP-ova koje smo donijeli, a donijet ćemo i ovaj. Ili na ovoj skupštini ili na kojoj sljedećoj. Ja neću odustati, poštujući pri tome proceduru, statut, poslovnik – kazao je Bandić.

Podsjetimo, Jutarnji list je ranije objavio sadržaj pisma koje je pročelnica Gradskog ureda za financije Daniela Juroš Pečnik poslala Bandiću, njegovim zamjenicama i pročelnicima gradskih tijela.

Na početku dopisa ističe da je od prošle godine novim zakonom propisano kažnjavanje za nepostupanje po nalogu Državnog ureda za reviziju (DUR), a koji je u nalazu financijske revizije za 2018., koja još nije dostupna javnosti, Gradu Zagrebu kao najvažnije naložio pokrivanje manjka po čemu je Grad dužan postupiti ako ne želi biti kažnjen.

Ponukan ovim nalogom, Gradski ured za financije je prošli tjedan poslao dopis svim gradskim uredima u kojem traži da povećaju prihode i smanje rashode. U dopisu, između ostaloga, stoji da se od njih zahtijeva striktno ograničavanje proračunske potrošnje, pronalazak novih oblika financiranja te nepreuzimanje novih obaveza, kao i preispitivanje socijalnih i ostalih prava.

U nešto manje dramatičnom tonu pročelnica Juroš Pečnik uštede je od gradskih čelnika zatražila i lani, no čini se da su ostali gluhi na upozorenja Gradskog ureda za financije, što je dovelo do daljnje akumulacije manjka koji se u 2019. povećao za oko 400 milijuna kuna. Uz manjak od 629 milijuna iz 2018., premašio je milijardu kuna, donosi Jutarnji list.