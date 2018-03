'Nećemo ostaviti ljude, pomoći moramo, iako je često opasno'

U mjestu Uštica, udaljenom dva kilometra od Jasenovca, voda je prodrla u kuće. Milenu Vukašinović (56), kad je ustala u ponedjeljak ujutro, dočekalo je 30 centimetara vode.

- Poplavljena mi je kuhinja, smočnica i garaža, u kojoj je oko 15 centimetara vode. Zbog vatrogasaca i vojske osjećam se sigurnije. Nije mi svejedno zbog visokog vodenog vala koji se najavljuje - kazala je Milena.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

S druge strane kuće prema Savi neumorno je vojska punila vreće s pijeskom i gradila zečji nasip. Kažu nam: “Ne prestajemo raditi dok ne zaštitimo ljude od poplave”. Umornim vojnicima i vojnikinjama stanovnici su u znak zahvale donosili kiflice kako bi se osvježili i odmorili od gradnje nasipa. Na nasipu su uz vojsku i vatrogasci, koji ispumpavaju vodu iz dvorišta kuća.

Danima su na terenu

- Radimo s tri pumpe, kritično su gospodarske zgrade. Napravit ćemo sve što je u našoj moći. Tu smo skroz dok ne dođe neka zamjena. Pazimo jer negdje vode izviru ispod nasipa - kaže nam Dario Hegel, zapovjednik DVD-a Velika Ludina, na kojem se vidjela zabrinutost zbog visokog vodostaja Save.

Foto: Željko Hladika/24sata DARIO HEGEL Zapovjednik DVD-a Velika Ludina danima dežura da bi ljudima pomogao spasiti imovinu

Matija Kozić iz DVD-a Puska već tri dana obilazi teren i pomaže stanovništvu.

Foto: Željko Hladika/24sata MATIJA KOZIĆ Član DVD-a Puska već tri dana obilazi teren i pomaže stanovništvu da ne ostane bez svega

- Telefon nam ipak zvoni svaki sat, ljudi zovu zbog vode. Vojska je odradila odličan posao skupa s vatrogascima i brzo su podigli nasipe. Na ovom području poplave su česte. Ljudi su spremni i znaju što se čeka. Dežurstvo nam je 24 sata i članovi DVD-a su spremni za intervencije - rekao je Matija Kozić, predsjednik DVD-a Puska.

Ljudima koje je zarobila voda pomažu i vojnici, dragovoljci, Crveni križ u pokupskim selima oko Lekenika, Petrinje... No najgore je zasad u ličkom Kosinju.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U Kosinjskoj dolini poplavljeno je 50 objekata, od kojih je 30 kuća. Podijeljeno je 30 agregata za struju, a još 20 ih je stiglo za potrebite.

U gospićkoj je bolnici osigurano 20 kreveta za stare i nemoćne. Pomažu svi.

- Moje prijateljice to ne bi mogle, a i nekim dečkima bi bilo teško. Ja to radim s ljubavlju jer doista volim svoj posao pa mi nije problem. Uostalom, imam buce. Bilo mi je hladno u početku, a onda mi je jedan novinar dao vunene čarape pa je sad sve u redu - kaže nam interventna policajka Morana Vujić Plivelić (32) pokazujući nam čizme do bedara.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL MORANA VUJIĆ PLIVELIĆ Čini ono što i neki muškarci ne bi mogli s čamcem, u šali govori istinu ova hrabra žena

Ona zadnja uđe u policijski čamac, a prije toga ga otisne od obale. Prva skoči u mrzlu vodu i izvuče ga na suho, u svakoj intervenciji za spas ljudi Kosinja odsječenih vodom od ostatka svijeta. S još pet kolega iz interventnih jedinica među policijom, GSS-om i civilnom zaštitom čini jedan tim koji patrolira pobjesnjelom vodom i pomaže zatočenim ljudima, uglavnom starcima. S njima se u ponedjeljak u poplavljenom ličkom Kosinju kraj Perušića ukrcala i ekipa 24 sata.

Može ih ubiti struja

Čamci GSS-a, vatrogasaca, civilne zaštite, Crvenoga križa i mještana volontera, njih 10, mimoilazili su se s policijskim.

- Ljudi se iznenade kad im policajci donesu potrepštine jer i ne znaju da imamo službeni čamac - kaže nam Ivica Pavelić, interventni policajac. Kao najveću prijetnju ističe struje vodove, koji ih mogu na mjestu ubiti.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL IVICA PAVELIĆ Interventni je policajac koji se brine o ljudima poplavljenoga Kosinja. Opasnosti su strujni vodovi

- Obilazimo ljude koje je poplava odsjekla. Naš je zadatak bio onima koji su ostali, a to su mahom starci, pomoći podignuti stolove, stolce, namještaj i tehniku na višu razinu da ih voda ne dohvati. Stoku smo ljudima pomogli premjestiti više u brdo, da ne strada. Uz to dijelimo pomoć - kaže nam GSS-ovac Nikola Šimunić (31).

Foto: Dino Stanin/PIXSELL NIKOLA ŠIMUNIĆ Hrabri GSS-ovac koji prikuplja kartografske podatke poplavljenih područja i - pomaže

S njima je bio i Joso Živković Bato (50). Prije osam godina u istom naselju spasio je starijeg čovjeka koji je bio pao u snijeg. Na leđima ga je nosio.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL JOSO ŽIVKOVIĆ BATO Djelatnik je Državne uprave za zaštitu i spašavanje koji godinama priskače upomoć

Takvi su to ljudi. S osmjehom na licu idu i vatru i u vodu. Iako kažu da je to njihov posao, ipak nije, to je njihov poziv. Jer nesebično pomažu kad treba.