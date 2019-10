'Nećemo podržati proračun ako se plaće učiteljima ne povećaju'

HNS-ovi ministri smatraju da je prezentacije Zdravka Marića, koji je jučer predstavio nacrt prijedloga državnog proračuna za 2020., jasno da u planirani budžet Ministarstva znanosti i obrazovanja za iduću godinu nisu ukalkulirani zahtjevi učitelja, koji traže da im se plaće povećaju za 6,11 posto povećanjem koeficijenata složenosti njihovih poslova, piše Jutarnji list.

- Budući da u vezi s tim pitanjem nema političkog dogovora, HNS neće podržati takav proračun za 2020. HNS predlaže da se prijedlog proračuna odgodi za sljedeću Vladinu sjednicu. HNS i dalje inzistira na dijalogu s učiteljima i pronalasku rješenja za pravednije učiteljske plaće. Državni proračun koji to ne predviđa HNS neće podržati - poručili su iz HNS-a.

Tvrde da je to službeno stajalište stranke. Ipak, nastavit će razgovore s partnerima te da 'vjeruju da će do iduće Vladine sjednice pronaći razumno rješenje'

Mi smo ušli u Vladu s HDZ-om iz više razloga, jedan je politička stabilnost zemlje, a drugi, HNS-u najvažniji, bio je provedba kurikularne reforme. Došli smo gotovo do kraja unatoč svim teškoćama koje smo imali. U našem dogovorenom programu za provedbu kurikularne reforme jasno stoji i poboljšanje materijalnog statusa učitelja. To piše i u strategiji koja je izglasana u Saboru. Dakle, za taj zahtjev HDZ zna od prvog dana, a to govorim zato da ne ispadne da mi sada ucjenjujemo uoči izbora - kaže sugovornik Jutarnjeg lista iz vrha HNS-a. Dodaje da bi kompenzacijske mjere koje predlažu državni proračun na godišnjoj razini stajale 160 milijuna kuna.