'Nećemo se ni mi pridržavati mjera i razmaka. Radit ćemo kao klubovi i to bez brojača'

Svima u Udruzi nam je šok to što smo vidjeli. Mi nećemo imati brojače novca, nemamo novca za brojače novca. Kako je moguće da nitko tko je bio tamo nije vidio brojač novca, rekao je predsjednik Udruge

<p>Dok je Nacionalni stožer za civilnu zaštitu proglasio 'lockdown' i zatvorio sve kafiće i restorane u Hrvatskoj, Klub bivšeg šefa Janafa <strong>Dragana Kovačevića</strong> u Slovenskoj 9 je normalno radio. Kao da nije ni bilo korone.</p><p>Štoviše, Klub su posjećivala tri ministra iz Plenkovićeve vlade (Oleg Butković, Tomislav Ćorić i Josip Aladrović), ljudi koji su članovi Vlade i koji su tijekom karantene molili ljude da ne napuštaju svoje domove. Bio je tu i predsjednik Zoran Milanović, bivši predsjednik Stjepan Mesić, predsjednik zagrebačkog Županijskog suda Ivan Turudić i suprug bivše predsjednice Jakov Kitarović. No nisu samo oni navraćali. Bili su tu i državni tajnici, direktori, suci.</p><p>I to dok su brojni ugostitelji diljem zemlje lupali glavom o zid razmišljajući kako će preživjeti krizu i hoće li uopće moći nastaviti s radom zbog brojnih financijskih gubitaka. Sve je to, naravno, naljutilo ugostitelje koji su najavili da se više neće držati mjera.</p><p>- Tražimo pravni put da otvorimo klubove, upravo sam zvao odvjetnika da nam ponudi zakonsku regulativu. Nećemo se pridržavati mjera, razmaka, bit ćemo otvoreni za sve članove klubova. I svi ćemo raditi kao klubovi, samo da kroz zakonsku regulativu vidimo kako je to moguće izvesti. Vidjet ćemo kroz pravni put kako reagirati na ilegalno zatvaranje - rekao je Marin Medak, predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja, za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3893028/ugostitelji-zbog-kovaceviceva-kluba-izvan-sebe-idemo-u-pravnu-bitku-necemo-se-pridrzavati-mjera-i-svi-cemo-raditi-kao-klubovi/?utm_source=sprajcFB&utm_medium=post&utm_campaign=organic&fbclid=IwAR1b2C3Jcg4Mb93hpj9yBywvpQUVUTOCfKLjUgXZgY2LaTmtDsXyxsQJ2tc" target="_blank">RTL</a>.</p><p>Osim što su odabrani nesmetano dolazili u Klub, uz to se nisu ni izdavali računi, a kod šanka je čak viđen i brojač novca. To je šokiralo sve ugostitelje.</p><p>- Svima u Udruzi nam je šok to što smo vidjeli. Mi nećemo imati brojače novca, nemamo novca za brojače novca. I kad smo kod toga, kako je moguće da nitko tko je bio tamo nije vidio brojač novca i zapitao se čemu to služi? Jesu li oni došli tamo kako bi se "rastavili" i "rastalili" pa igrali belu za novac. Slijedom logike, vodimo se u tom smjeru - govori Medak.</p><p>Ljutit je i frustriran zbog činjenice da su vlasnicima klubova uvedene nove regulative, što ih se tretira kao državne neprijatelje broj jedan, što su ilegalno zatvoreni, kad rade moraju raditi sa smanjenim kapacitetom i konstantno su na udaru novih standarda.</p><p>- Pitanje je dana kad će gosti nositi maske i kad će nam uvesti dodatne regulative, kad će nas prisiliti da kupujemo nove uređaje. Došli smo do situacije kad nas nitko ne šljivi ni pet posto - kazao je Medak i nastavio:</p><p>- Sve zemlje smanjile su PDV da se sačuva investicija, kako bi se utjecaj korone smanjio, ali u Hrvatskoj to ne ide zbog straha za proračun. Ministar (Zdravko Marić, op.a.) nam daje neka obećanja, ali ništa se ne pomiče. Zato ćemo krenuti u pravnu bitku - zaključio je on.</p><p> </p><p> </p>