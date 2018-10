'Nećemo se smiriti dok se ne sruši plan o umirovljenju sa 67'

Vlada je u Sabor uputila cjelovitu mirovinsku reformu. Paket od šest zakona koji će promijeniti naše mirovine s, kako Vlada tvrdi, nekoliko ciljeva - u prvom redu, osigurat će veće mirovine, financijsku stabilnost i dugoročnu održivost mirovinskog sustava. Za koji godišnje, za sada, nedostaje čak 17 milijardi kuna.

Sindikalna scena nezadovoljna je predloženim, posebno dijelom koji se odnosi na dobnu granicu za odlazak u mirovinu, koja je 67 godina. Za subotu najavljuju prosvjed.

Majda Burić, državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, rekla je za HRT kako želi umiriti umirovljenike - mirovine stižu na vrijeme i nadalje će stizati. Podsjetila je da je Vlada u svega dvije godine podigla mirovine za 6,4 posto. Imamo jako dobru tendenciju, s tom tendencijom nastavljamo i dalje. "Mirovinska reforma već od iduće godine donosi dodatno povećanje mirovina za 3 posto. Ona je nužna za stabilnost mirovinskog sustava, želimo jednakopravan položaj za sve naše skupine umirovljenika, želimo da i oni sa najnižim mirovinama, a njih je 246 tisuća, imaju više mirovine, izjavila je državna tajnica.

Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata kaže kako sindikati nemaju ništa protiv povećanja mirovina od tri posto. No, sve ovo što je iznijela državna tajnica on smatra dimnom zavjesom. "Ne treba zaboraviti što se građanima nudi - skraćivanje prijelaznog razdoblja za izjednačavanje godina za odlazak u mirovinu žena i muškarca. Konačni cilj je da dobna granica za odlazak u mirovinu bude za sve 67 godina, što je zapravo ono na čemu inzistira Europska komisija, Svjetska banka, MMF... Ova vlada se prostrla pred takove tražitelje, njima je narod očito negdje u drugom planu. Mi ćemo protiv toga ustati, nećemo se smiriti dok se to ne sruši", ustvrdio je Sever na HRT-u.