Trojica razbojnika dovezli su se u Škodi 29. listopada 2020. godine ispred trgovine "PPK Bjelovar" u Svetom Ivanu Zelini. Jedan je ostao u autu, a dvojica maskiranih crnim medicinskim maskama i s kapama ušla su u trgovinu i prišli djelatnici.

Pljačka, rekao je razbojnik albanskim naglaskom prislonivši nož dužine 30 centimetara prestrašenoj trgovkinji na trbuh. Drugi je dotle pokušavao otvoriti blagajnu. No susjeda, koja živi iznad trgovine, primijetila je da se nešto sumnjivo događa. Pomislila je da je riječ o pljački i rekla mužu te su se spustili u trgovinu.

- Nećete valjda ovdje pljačkati?, povikala je i prepala dvojac koji je istrčao iz trgovine i uskočio u auto koji se potom odvezao.

No to je vidio i susjed koji je krenuo u trgovinu nešto kupiti, zapamtio je registraciju i rekao je policiji. Oni su provjerom došli do vlasnice auta, koja je tada živjela s Đonom Tunićem (31) koji nije imao gdje nakon što ga je majka izbacila iz stana.

Rekla je da mu je toga dana posudila auto kao i dva dana prije kad je opljačkana trgovina u Svetom Križu Začretju.

Tunić i još jedan dovezli su se 27. listopada 2020. oko 19 sati do trgovine u Škodi. Maskirani su ušli, a Tunić je izvukao nož i prisilio djelatnicu da klekne na pod i zatražio novac. Uplašena žena dala mu je 15.439 kuna, a Tunić joj je ukrao i dva mobitela nakon čega su pobjegli.

Mobiteli su nađeni pretragom stana Tunićeve djevojke. Telekomunikacijski operateri utvrdili su da je 27. listopada 2020. u 21.28 sati u ukradeni mobitel umetnuta SIM kartica mobitela koji je ona u kolovozu poklonila Tuniću.

- Nisam kriv. Nisam bio u Svetom Križu Začretju. Izašao sam van na piće i sreo nekog dečka koji mi je prodao mobitel - branio se Tunić. Iako je bio maskiran djelatnice su ga prepoznale djelom i zbog toga što je Tunić, rođen u Janjevu na Kosovu, govorio albanskim akcentom.

- Ja ne govorim albanskim naglaskom već prigorskim - dodao je Tunić u svojoj obrani no nije bio uvjerljiv.

Sutkinja Županijskog suda u Zagrebu Maja Štampar Stipić nepravomoćno ga je, zbog razbojstva i pokušaja razbojstva, osudila na jedinstvenu kaznu od pet godina zatvora te mu produljila istražni zatvor u kojemu se nalazi od 30. listopada 2020. Tunić nije došao na objavu presude.

- Olakotnih okolnosti nije bilo, a otegotne su što je uvjetno osuđivan za krađe, teške krađe, zloporabu droge i krivotvorenje isprave. Očito uvjetne kazne nisu dovele do toga da se pridržava zakona- rekla je sutkinja obrazlažući presudu.