'Neću ići u Marakeš. Diže se prevelika prašina oko svega'

Slovenski premijer Marjan Šarec izjavio je u ponedjeljak da se ne namjerava odazvati pozivu za sudjelovanje na konferenciji u Marakešu na kojoj bi trebala biti potvrđena tzv. Marakeška deklaracija, te da je riječ o neobvezujućem dokumentu.

Globalni kompakt o sigurnim, uređenim i zakonitim migracijama, nazvan Marakeška deklaracija, neobvezujući je dokument, a tako na njega treba i gledati, kazao je u izjavi medijima slovenski premijer, dodavši da se oko tog dokumenta bez potrebe diže velika prašina te da ne namjerava ići u prosincu u Marakeš gdje bi trebao biti potvrđen.

- Mislim da se oko toga diže previše prašine, a i one države koje su do sada najavile da se povlače iz te deklaracije čine to prvenstveno iz unutarnjopolitičkih razloga - kazao je Šarec.

Dodao je da je vlada razmatranje Marakeške deklaracije prepustila na razmatranje ministarstvu vanjskih poslova koje sada vodi bivši premijer Miro Cerar. Cerarova vlada je u svibnju ove godine prihvatila zadnje službeno stajalište o problematici migracija.

Do sada je više europskih i drugih država najavilo da neće potvrditi Marakešku deklaraciju. Prošlog su tjedna to najavile Austrija i Mađarska, a rezerve glede dokumenta navodno imaju Poljska i Češka.