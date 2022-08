'Nedolazak ministara je nebitna tema. Mi imamo predsjednika koji ne čestita Dan državnosti'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković boravi danas u Splitu, Svetom Filipu i Jakovu te Šibeniku. U Splitu je prvo sudjelovao na Svečanoj akademiji u povodu obilježavanja 32. godišnjice Prvog hrvatskog redarstvenika, a potom je nastavio svoju turu po gradovima na obali u kojima je održao razne sastanke.

U Petrčanima je dao izjavu za medije.

Plenković je istaknuo kako je turistička sezona izrazito uspješna te da su prihodi bolji nego 2019. godine.

- Sve ukazuje da će i kolovoz biti bolji nego 2019. godine. Vratila se tema održivog turizma u naš diskurs - poručio je, prenosi N1.

Što se tiče nedolaska ministara na svečani prijem koji organizira predsjednik Zoran Milanović danas na Kninskoj tvrđavi, Plenković je rekao da on nije pozvan na to i da ne razumije zašto mu se postavlja to pitanje.

- Ono što je meni indikativno je da je to uopće tema. Kako nije bila tema čestitanje Dana državnosti? To je jedini slučaj u svijetu da predsjednik odšuti Dan državnosti - rekao je i dodao da će sutra svi biti na svečanosti u Kninu.

Nedolazak ministara na današnji svečani prijem je, smatra Plenković, nebitna tema.

- Nema nikakvog sukoba - rekao je.

Plenković je poručio i da misli da predstavnici SDSS-a neće doći na obilježavanje Oluje.

- Što se mene tiče, ne moraju svi biti svaki put. Bio je potpredsjednik Milošević 2020. godine kada je bila važna obljetnica. Doći će sigurno nekom drugom prilikom - rekao je.

Uskoro više...

Najčitaniji članci