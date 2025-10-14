Obavijesti

News

Komentari 0
U PRESS LONCU PLUS+

Nedopustivo je da se štedi na sigurnosti liječnika i sestara

Piše Bojana Mrvoš,
Čitanje članka: 1 min
Nedopustivo je da se štedi na sigurnosti liječnika i sestara
Foto: ilustracija/Canva

Liječnike se vrijeđa, pljuje, na njih se i fizički nasrće. Ne osjećaju se sigurno na svom radnome mjestu. Liječnici trebaju biti zaštićeni i sigurni, jer rade neizmjerno važan posao - spašavaju živote

Još je jedan dramatičan slučaj pokazao koliko su liječnici, medicinske sestre i ostali zaposlenici u zdravstvenim ustanovama izloženi nasilju i potencijalnom stradavanju. Muškarac je u virovitičkoj bolnici, odbijajući surađivati s osobljem, izvadio nož te sam sebe ubo u prsa, no u tom su metežu lakše ozlijeđeni liječnik, kao i građanin koji je njemu i policiji pomagao svladati agresivnog pacijenta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Potvrdili optužnicu protiv Tonya Cetinskog, vinaru godinu dana uvjetno za lažne Covid potvrde
18 OPTUŽENIH

Potvrdili optužnicu protiv Tonya Cetinskog, vinaru godinu dana uvjetno za lažne Covid potvrde

Pjevač Cetinski suočen je s optužnicom za davanje mita, a poznati vinar Šegović se probao braniti s tezom da je kolateralna žrtva i da je netko njegove osobne podatke pokupio s interneta
DRAMA u Zagrebu: U tijeku je spašavanje čovjeka iz Save, netko ga je vidio da pliva?!
TRAŽE GA ČAMCIMA

DRAMA u Zagrebu: U tijeku je spašavanje čovjeka iz Save, netko ga je vidio da pliva?!

Hitne službe dobile su dojavu oko 9 sati kako je navodno prolaznik vidio čovjeka u rijeci Savi između mostova Slobode i Mladosti
Užas u Bjelovaru: Urušio se zid u zatvoru, dvoje ljudi poginulo
TRAGEDIJA

Užas u Bjelovaru: Urušio se zid u zatvoru, dvoje ljudi poginulo

Prilikom izvođenja radova na energetskoj obnovi, smrtno su stradala dvojica radnika, 42-godišnji Indijac i 59-godišnji hrvatski državljanin

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025