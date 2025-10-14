Liječnike se vrijeđa, pljuje, na njih se i fizički nasrće. Ne osjećaju se sigurno na svom radnome mjestu. Liječnici trebaju biti zaštićeni i sigurni, jer rade neizmjerno važan posao - spašavaju živote
U PRESS LONCU PLUS+
Nedopustivo je da se štedi na sigurnosti liječnika i sestara
Čitanje članka: 1 min
Još je jedan dramatičan slučaj pokazao koliko su liječnici, medicinske sestre i ostali zaposlenici u zdravstvenim ustanovama izloženi nasilju i potencijalnom stradavanju. Muškarac je u virovitičkoj bolnici, odbijajući surađivati s osobljem, izvadio nož te sam sebe ubo u prsa, no u tom su metežu lakše ozlijeđeni liječnik, kao i građanin koji je njemu i policiji pomagao svladati agresivnog pacijenta.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+