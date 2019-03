Neispravni uređaji za srce se povlače: Ima ih i u Hrvatskoj

Američka tvrtka Medtronic povukla je u siječnju neke od svojih pacemakera, i to zbog pogreške u elektronici. Pozvala je sve bolnice da vrate uređaje koje još nisu ugradili. Među njima su i one u Hrvatskoj koje su nabavile 1472 njihova uređaja, no još se ne zna koliko ih je takvih neispravnih ugrađeno pacijentima.

Zasad se kod nas s problemima javio samo jedan od njih, a u svijetu još četiri. Kako nam kažu iz Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), to je pet prijava na 156.957 elektrosimulatora, koliko ih je Medtronic prodao diljem svijeta od 10. ožujka 2017. do 7. siječnja 2019. godine. Odmah su početkom siječnja, nakon prve dvije prijave, obavijestili o svemu HALMED.

- Problem s navedenim elektrostimulatorima očituje se kao pauza u elektrostimulaciji u trajanju od jedne i pol sekunde ili dulje, a vjerojatnost pojave takve pauze, prema našoj procjeni, iznosi 2,8 posto mjesečno - kažu iz Medtronica uz napomenu liječnicima da ugrađene pacemakere ne vade jer se radi o manjoj pogrešci zbog koje može doći do kratke nevjestice, ali koja ne ugrožava živote pacijenata.

Do sada nije prijavljen ni jedan smrtni slučaj, a sporni uređaji će se se ažurirati.

- Do druge polovine 2019. godine ažurirat ćemo softver i to će trajno riješiti problem. A do tada će liječnik privremeno reprogramirati ugrađeni uređaj koji je podložan pojavi pogreške kako bi se eliminirao rizik vezan uz ovaj problem - ističu iz Medtronica.

U zagrebačkom KB-u Sveti Duh, doznajemo, ugradili su sedam uređaja ove tvrtke.

- Pozvali smo sve pacijente, pregledali elektrosimulatore, a navedene pogreške na njima nisu detektirane - istaknula nam je u četvrtak Jozica Šikić, pročelnica Zavoda za bolesti srca i krvnih žila KB-a Sveti Duh.

Ministar zdravstva Milan Kujundžić u četvrtak je poručio kako je upoznat sa situacijom te istaknuo kako ne treba dizati paniku.

- Medtronic je najveći svjetski proizvođač koji u jednoj seriji ima određenih malih programskih problema. Obaviještene su sve medicinske ustanove u svijetu pa tako i u Hrvatskoj. Pacijenti nisu ugroženi, pojavnost malih pauza je vrlo kratka, oko jedne sekunde, a svi pacijenti se pozivaju u bolnicu gdje će pod kontrolom pacemakeri biti reprogramirani tako da ne treba dizati paniku. Opasnosti nema, sve je pod kontrolom - rekao je Kujundžić.

