'Neka se još jednom provjere potpisi i raspiše referendum...'

Na press konferenciji Građanske inicijative narod odlučuje ispred Banskih dvora zahtijeva reviziju provjere potpisa za raspisivanje referenduma. Na konferenciji su se okupljenima obratili članica organizacijskog odbora Narod odlučuje Natalija Kanački i Luka Mlinarić, jedan od koordinatora građanske inicijative Narod odlučuje.

Natalija Kanački je na početku svojeg obraćanja istaknula da je građanska inicijativa Narod odlučuje, čak i pod provjerama potpisa ministra Kuščevića prikupila 99,12 posto potpisa potrebnih za raspisivanje referenduma, odnosno 371.750 potpisa od potrebni 374.740 za prvo referendumsko pitanje.

Također, prikupili smo 97,98 posto potrebnih potpisa za raspisivanje referenduma za drugo referendumsko pitanje. Znači 367.169 od potrebnih 374.740 potpisa. Dakle, da bi se raspisao referendum, čak i provjerom potpisa, koja je nametnuta od ministra Kuščevića, građanskoj inicijativi narod odlučuje nedostaje svega 0,88 posto potrebnih za raspisivanje prvog referendumskog pitanja, a 2,02 posto za raspisivanje referenduma za drugo referendumsko pitanje.

U bilo kojim drugim okolnostima, kada bi se radilo o izborima, ovakvu malu marginu, znači 0,88 posto i 2,02 posto, zasigurno bismo nazvali izbornom prijevarom.

Ja ću samo kratko podsjetiti na tijek događaja, ne samo na brojeve nego kako su se potpisi prikupljali i čime su zagađeni i kontaminirani što sve upućuje na jednu veliku izbornu prijevaru.

Dakle, povjerenstvo i koordinacija nisu dozvolili naše promatrače prilikom provjere valjanosti potpisa. Također, u samom povjerenstvu koje je osnovao ministar Kuščević bili su dozvoljeni samo predstavnici i zaposlenici MUP-a, ministarstva uprave i AZUP-a. Što se tiče ministra Kuščevića, on je od samog početka prikupljanja potpisa izričito bio protiv svih preporuka Europske unije i izričito protiv inicijative. Znači jedna takva osoba dobila je koordinaciju i upravljanje provjerom potpisa.

Želimo reći da je ministar Kušćević također manipulirao zakonima i podacima, tako je naprimjer rekao da radi GDPR-a promatrači ne mogu biti dozvoljeni provjeravanju valjanosti potpisa, a nakon što su provjere potpisa završene, rečeno je da GDPR uopće nije nikakav problem da se ide u provjeru potpisa.

- Također bi željela naglasiti da je većina nevaljalih potpisa po ministru Kuščeviću više od 30.000 su skupno prikazani, tako da mi ne znamo u stvari u koju kategoriju spadaju i po kojoj su osnovi oni odbačeni. Isto tako, jedan vid manipulacije je to što postoji samo jedno Izvješće za dvije potpuno različite građanske inicijative koje smo tražili da se odvoje - dodala je.

I na kraju, u pozadini svega, ja bih podsjetila građane da je u tijeku već godinama jedna velika manipulacija registra birača. Registar birača je u nadležnosti ministarstva uprave, kako ministra Kuščevića sada tako i prethodnika Bauka. Trenutno prema statističarima i demografima, imamo nekoliko stotina viška u registru birača, znači na temelju kretanja prirodnog prirasta, smrti i svega ostaloga. Tu upozoravamo na jedan cijeli slijed nepravilnosti i nevaljalosti i zbog toga se smanjuje već ionako narušeno povjerenje u rad institucija, zaključila je.

Luka Mlinarić, član koordinacije inicijative Narod odlučuje je istaknuo: 'U nastavku ovog što je rekla gospođa Kanački, zbog sumnje u manipulaciju, tražimo neovisnu reviziju provjere potpisa, tražimo da se oformi neovisno povjerenstvo koje neće biti sastavljeno od Plenkovićevih ili Kuščevićevih poslušnika kako bi ponovno prebrojalo sve potpise i kako bi provjerili potpise koje su proglašeni nevaljalim.'

- Zašto? Zašto što znamo da je više od 10 posto građana zatražilo raspisivanje referenduma o promjeni izbornog sustava. Tražimo da APIS osigura fizički i elektronički pristup potpisima koji su proglašeni nevažećima te da jasno bude naznačena osnova na temelju koje su proglašeni nevaljalima. Očekujemo da se inicijativi omogući da ima svog predstavnika u tom povjerenstvu i u tim promatranjima - izjavio je Mlinarić.

- Želimo podsjetiti da smo mi sami, tijekom dvostruke provjere potpisa, a prije njihove predaje Saboru odbacili potpise za koje je okom moglo biti utvrđeno da su nevaljani, dupli, prekriženi, bez jednog od tri tražena podatka ili posve nečitki. Jedino što nismo mogli provjeravati je OIB. Tako smo došli do brojke od više od 405 tisuća valjanih za prvo referendumsko pitanje, odnosno više od 407 tisuća za drugo referendumsko pitanje.

Kako što je gospođa Kanački spomenula, u petak smo podnijeli zahtjev ministru Kušćeviću da odvoji Izvješće o provjeri potpisa jer je očito i zna se da se radi o dvije različite referendumske inicijative s različitim referendumskim pitanjem u različitim organizacijskim odborima, a na kraju krajeva i odvojenim zaključcima Sabora, odnosno Vlade.

Smatramo kako je objedinjavanje izvješća, odnosno miješanje tih inicijative još jedna od manipulacija ministra Kušćevića.

Kada bi Sabor nastavljao proceduru na temelju ovog manipulativnog, upitnog i krnjeg izvješća ministra Kuščevića, smatramo kako bi to bio nastavak izigravanja volje birača i demokratskih procedura. Apeliramo na Sabor da pričeka dok ne dođe revizija provjera - istaknuo je Mlinarić.

Na pitanje novinara da komentiraju kako je ministarstvo dalo mogućnost provjere nevažećih potpisa, Kanački je podsjetila da je predsjednica Kolinda Grabar Kitarović već dala kritiku na transparentnost i nezadovoljstvo što nije bilo promatrača, u roku od sat dva na stranicama ministarstva su se pojavile vrlo krnje informacije i obrasci.

- Podsjećam, što je ministar Kuščević zatražio od naših potpisnika, da imaju doma printer, da isprintaju, da ispišu obrazac, da ga skeniraju i vrate elektroničkim putem u ministarstvo. Dakle, to je presedan nad presedanima kada se ljudi koji doma nemaju osnovne uvjete traži da budu tako informatički opremljeni, kao što ni ministarstvo uprave nema elektronički obrazac u 21. stoljeću.

- To je zamagljivanje jedno, nije nam rečeno da ćemo moći uputiti primjedbe ni što će se dogoditi ako netko dođe i kaže ja sam željela potpisati a vi kažete da moj potpis nije valjan. To uopće nije definirano, to je opsjena, i nastavak političke igre da ne dođe do referenduma. Mi ćemo se zasigurno prijaviti, građanska inicijativa će iskoristiti sve demokratske i zakonske modele, mi ćemo prijaviti naših dvadeset ljudi, ali nama je već rečeno da ne možemo kod sebe imati papire i olovke, mobitele, da ne možemo fotografirati... Mi ćemo samo dobiti informacije od istog povjerenstva koje je odlučivalo o valjanosti.

Što se tiče dvostrukih potpisa, potpisa mrtvih ljudi, i slično, odgovorni su odugovlačili. Nama su se javili ljudi čiji su roditelji u međuvremenu umrli, ali su se potpisali. Proteklo je puno vremena, ljudi su se mogli vjenčati, promijeniti prezime, umrijeti, proteklo je puno vremena.

- Nama je trebalo dva tjedna. Mi smo prikupili potpise, sve smo morali sortirati i pregledati potpise za svega dva tjedna. A državi je trebalo za sve to četiri mjeseca - istaknula je.

Na pitanje treba li netko kazneno odgovarati za nevaljale potpise, Kanački je rekla:

- Za nevaljale potpise, ako je bilo prevare s naše strane, apsolutno. Ali ako je bilo laži, i prevare građana od strane ministra Kuščevića ili vlasti, onda oni trebaju kazneno odgovarati zašto sve ovo rade i na što troše novac poreznih obveznika.