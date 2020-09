'Neka se Plenković ne skriva iza konzultanata i neka prizna da je INA prepuštena u ruke Mađara'

Već 16 godina, otkad su Ivo Sanader i HDZ preuzeli vlast, traje neviđeni cinizam i obmanjivanje Hrvatske u vezi INA-e, najveće i najvažnije hrvatske kompanije, poručio je u petak SDP-ov Davorko Vidović.

<p>Ministar Ćorić 250 otkaza u INA-i objašnjava poslovno uvjetovanim i kaže da je razlog tome kretanje na tržištu. No, kada građani znaju da je to samo posljedica zaokruženog procesa energetske kolonizacije Hrvatske od strane Mađara, onda se njegova objašnjenja čine smiješnima, poručila je <strong>SDP-ova Mirela Ahmetović</strong> govoreći o najavljenim otpuštanjima do kraja godine u INA-i.</p><p>Podsjetila je kako je bivši ministar Goran Marić poručivao da gašenje rafinerije Sisak neće dopustiti, a već ljetos je otkaze dobilo 280 zaposlenika u tvrtki kćeri INA-e, STSI i Crosco, što je 530 izgubljenih radnih mjesta. Zapitala je jesu li otkazi zaista poslovno uvjetovani ako se zna da troškovi plaća radnika u rafinerijama iznose do 1,5 posto.</p><p>- Jasno da otkazi ne mogu biti ni bitan niti osnovni razlog racionalizacije poslovanja jer najveći troškovi rada rafinerije su cijene energije i sirovina koje su visoke zato što ih utvrđuje MOL, a ne INA - poručila je naglasivši kako je INA komercijalnom politikom MOL-a izgubila tržišta izvan Hrvatske. </p><p>- A podsjećam i na ugovor od strane MOL-a, koji je zahtijevao modernizaciju INA-e i rafinerija - rekla je. </p><p>No, ne samo da nije došlo do modernizacije rafinerija i povećanja proizvodnje, istaknuli su SDP-ovci, nego je manjinskom vlasniku prepušteno upravljanje najvećom hrvatskom kompanijom, čime je započelo sustavno i dugotrajno uništavanje INA-e. </p><p>- INA nije ulagala ni u nove izvore ni u sekundarnu proizvodnju, dopustila je Mađarskoj da ubije hrvatske rafinerije, Mađari su se riješili hrvatskih radnika, ojačali svoju kompaniju i preuzeli hrvatske izvore energije - poručila je Ahmetović. </p><p>Mađari vrlo uspješno provode svoju energetsku strategiju preko leđa hrvatskih građana, dodala je, a <strong>sve uz blagoslov hrvatske Vlade. </strong></p><p>- Bojim se da bi Khuen Héderváry bio bi danas jako sretan u Hrvatskom saboru - poručila je Ahmetović.</p><p><strong>Davorko Vidović </strong>ustvrdio je da već 16 godina, otkad su Ivo Sanader i HDZ preuzeli vlast, traje neviđeni cinizam i obmanjivanje Hrvatske u vezi INA-e, najveće i najvažnije hrvatske kompanije.</p><p>- Tražimo da Vlada građanima kaže kakva je energetska strategija Hrvatske, što možemo očekivati kada je riječ o INA-i i HEP-u, kakva je budućnost JANAF-a koji je u aranžmanu s Mađarima preuzeo ulogu prijevoznika nafte iz sisačke rafinerije prema Mađarskoj, kakva je sudbina Plinacroa i kako će se razvijati cijeli energetski sektor - poručio je i zatražio od premijera Andreja Plenkovića da se <strong>ne skriva iza konzultanata nego da izađe pred javnost i prizna da je INA prepuštena u ruke Mađarskoj.</strong></p><p>- Izvlačenje iz MOL-a na koronakrizu, nakon što 15 godina polagano usmrćuju hrvatske rafinerije, vrhunski je cinizam jer je na djelu sistematska deindustrijalizacija - rekao je Vidović.<br/> </p>