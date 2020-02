'Neka su odbili mirno rješenje, istjerat ću pravdu za svog sina'

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu odbilo je zahtjev roditelja pokojnog Kristiana Vukasovića za mirnim rješenjem spora. Potvrdio nam je to odvjetnik obitelji, Vinko Ljubičić.

DORH, naime, smatra da ne postoji uzročno-posljedična veza između postupanja državnih tijela i smrti 18-godišnjeg Vukasovića. Njegov otac Stipan Vukasović rekao nam je kako nije niti očekivao drugačiji ishod.

- Pokušao sam mirnim putem. Da se dogovorimo s državom, da dobijemo neki završetak te tragedije. Odbili su. Nije išlo. Tužit ću državu, idem dalje prijatelju, nema mi druge. Ma nisam se ja ni nadao da će biti drugačije. I drago mi je da je tako. Sad ćemo na sudu rješavati stvari. More to trajati godinama, tri godine, deset godina. Ma nek traje dok sam živ. Za svog sina ću isterati pravdu do kraja - rekao nam je Stipan.

Odvjetnik Ljubičić dodao je da će na sudu tražiti nadoknadu štete.

- Nije to neočekivano, iako su svoju odluku mogli donijeti i ranije nego čekati zadnji trenutak od predviđenog roka. Nije nas to iznenadilo, to je dao naslutiti i ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković kada je govorio o cijelom slučaju. Mi idemo dalje u proces te ćemo na Općinskom sudu u Splitu tražiti nadoknadu štete kako smo i najavili. Radi se o nadoknadi imovinske i neimovinske štete uslijed nepravilnog postupanja prilikom izdržavanja zatvorske kazne. Roditeljima sam to već i najavio - rekao nam je odvjetnik Ljubičić.

Podsjetimo, Kristian Vukasović preminuo je 24. kolovoza 2019. godine u splitskoj bolnici u koju je doveden iz zatvora na Bilicama. Tamo je završio nakon što je osuđen na osam mjeseci zatvora zbog podmetanja požara. Kristian je preminuo od zatajenja srca, ali je u bolnicu primljen s vidljivim ozljedama abdomena. Njegov slučaj prati nekoliko propusta. Ponajprije taj što je Kristian, prema medicinskoj dokumentaciji, imao poremećaj ponašanja i emocija, hiperaktivnost te poteškoće u razvoju, a bio je smješten u potpuno neadekvatne uvjete u zatvoru.