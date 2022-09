'Neka Uprava Brodosplita kaže može li završiti brodove obalne straže? Tu priču želimo završiti'

Ministra obrane Mario Banožić pozvao je u utorak Upravu Brodosplita da se izjasni može li završi gradnju brodova Obalne straže za potrebe Hrvatske ratne mornarice, a ako to nije u mogućnosti onda će se ti brodi graditi u drugoj tvrtki.

"Sada je na potezu Uprava Brodosplita da kaže može li završiti gradnju brodova ili ne, sukladno ugovoru i dodacima ugovora koji su potpisani", izjavio je ministar Banožić novinarima u Hotelu la Meridien Lav u Podstrani gdje sudjeluje na Plenarnoj sjednici Europskih obalnih straža (ECGFF).

Ako Brodosplit ne može završiti gradnju tih brodova za HRM, to će učiniti neka druga tvrtka, dodao je.

"Situacija s gradnjom brodova obalne straže traje osam godina i mi tu priču želimo završiti", naglasio je ministar obrane.

Na pitanje novinara što ako Brodosplit ne može završiti gradnju tih brodova, hoće li se to učiniti u nekoj domaćoj tvrtki ili inozemstvu, Banožić je kazao da je to "teško reći u ovom trenutku.".

"Treba prije sveg napraviti analizu što je do sada napravljeno i u koju su sad fazi, odnosno što je temeljem projekta potrebno završiti na svakom brodu; nakon roga može se razgovarati tko bi to mogao učiniti", dodao je.

U zakonskim odredbama stoji da ako tvrtka završi u poteškoćama neka se ti brodovi predaju. "Mi ćemo ih završiti dalje. Ono što je sigurno, ako ne mogu završiti te brodove mi imamo pravo te brodove završiti negdje drugo", poručio je Banožić.

Na novinarsku opasku kako u Brodosplitu kažu da ne mogu nastaviti proizvodnju bez dodatnih više od 100 milijuna kuna i upit je li to pat pozicija za nastavak gradnje brodova Obalne straže, Banožić je odgovorio niječno.

"Nije to pat pozicija, to je pozicija koja ima vrlo jednostavan izlaz, on proizlazi iz Zakona o obveznim odnosima Ugovora o gradnji te dodataka (aneksa) ugovora, koji jasno kaže - ako ne može završiti idemo dalje," istaknuo je Banožić.

Podsjetio je da je Ugovor klasificiran, riječ je o gradnji vojnih, ratnih brodova, to je i određena poslovna tajna.

"Ja ne mogu sada iznositi detalje ugovora, a to ostavlja prostor za razne špekulacije u medijima kakvim svjedočimo u posljednjih nekoliko dana. Brodovi su vlasništvo Republike Hrvatske i oni će biti završeni ili u Brodosplitu ili u nekoj drugoj tvrtki", ponovio je novinarima ministar.

Izrazio je žaljenje što pojedini mediji iznose neistinite podatke u vezi s gradnjom brodova za HRM i zbunjuju javnost.

Riječ je o ratnim brodovima što temeljem pomorskog zakona i temeljem članka 5. stavak 59. jasno govori o upisniku ratnih brodova, dakle brodovi su vlasništvo Republike Hrvatske, poručio je ministar obrane Banožić.

