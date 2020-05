'Neki kažu da nije fer što smo otvorili granice, to je pokus...'

Vezano uz izjavu docenta Capaka, moram reći da je on vrlo razuman čovjek i sigurno ne bi izjavio ili pomislio da bi zdrave ljude trebalo ugrožavati. U samoizolaciji su i ljudi kod postoji rizik od razvoja bolesti. I njima treba omogućiti da konzumiraju svoje ustavno pravo, a sada, na koji će to način biti moguće, o tome ćemo razgovarati kada to bude tema razgovara, rekla je pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za medicinu rada Marija Bubaš o izjavi Krunoslava Capaka za odlazak ljudi u samoizolaciji na izbore za HRT-ovu emisiju Otvoreno.

Većina objekata u Zagrebu je otvorena

Kritičari kažu da su HDZ-u važniji izbori od provođenja epidemioloških mjera.- Epidemiolozi će donijeti svoje odluke kojih ćemo se pridržavati, kao što smo se pridržavali. Dokazali smo svo ovo vrijeme da smo se kvalitetno pridržavali i došli do toga da nas cijela Europa prepoznaje i upire prst u Hrvatsku da bi išli na godišnji odmor u Hrvatsku - ističe ministar turizma Gari Cappelli.Gost emisije bio je i predsjednik Nacionalne udruge Marin Medak, koji smatra da su ugostiteljski objekti najizloženiji ovoj krizi:- Mi smo kao ugostiteljski objekti u povijesti bili centar druženja te smo najizloženiji i sada je teško doživjeti gušt dok imate samodistanciranje, apsolutno suprotno od onoga što mi nudimo. Određeni objekti nisu otvorili svoja vrata, primjerice oni koji rade svadbe, noćni klubovi...Mi ne prodajemo samo hranu ili kavu već ugođaj, ta kava je kod nas postala kultna psihoterapija. U tom se kafiću i ogovara nekoga i isprazni se duša ili napuni s nekim stvarima i onda shvatiš da je nekome teže nego tebi. Bit će teško vratiti navike ljudi, to se neće ostvariti preko noći, mislim da će biti potrebno dosta vremena.

O broju otvorenih objekata od prvog dana nije mogao iznijeti potpuno točne podatke, no smatra da na moru puno njih nije otvoreno, dok je u Zagrebu otvoreno 80%, a bilo bi i više da nije bilo potresa.

Na grub smo način shvatili koliko ovisimo o turizmu, a član HUP-ove Udruge za ugostiteljstvo i turizam Jako Andabak objasnio je da se moramo zaštititi i od gladi, ne samo od virusa:

- Mi sada cijelo vrijeme razmišljamo o dvije stvari. Jedno je zaštita zdravlja, a drugo je zaštita zdravlja kroz to da ne budemo gladni. Nama i jedno i drugo prijeti. Zbog toga treba uskladiti te dvije stvari i ta dva interesa. Hrvatski turizam je 90% vezan na strane goste, govorim o primorskom turizmu. Bez otvaranja granica nećemo napraviti neki posao. Ali to nam ne daje pravo da ležimo, spavamo i čekamo da nam bog pomogne. Pokazali smo da se znamo ponašati, a to što smo naučili možemo primijeniti i dalje. Sigurno se neke stvari mogu odraditi.

Cappelli je otkrio i kako neki kažu da nije fer što je Hrvatska tako rano otvorila granice:

- Ovo je naš pokus, naše odgovornosti prema onome što želimo postići za mjesec ili dva. Razgovaram sa svojim kolegama ministrima iz drugih zemalja, svi se čude zašto je Hrvatska tako rano iskočila, govoreći da to nije fer da smo otvorili granice dok drugi nitko to nije napravio. Imate situaciju da možete doći, ne idete u samoizolaciju, ali kada se vrate u svoju zemlju, moraju ići.

Dodaje da imamo kampanju za ona tržišta za koje vidimo da će ubrzo proraditi, a to su Slovenija, Češka, Austrijom, Slovačkom te Mađarskom. Slijede razgovori s Nijemcima, a za Slovence kaže da se nada da ćemo za pet ili šest dana otvoriti granicu za turiste. Također je objasnio kako imamo prednost jer smo 'autodestinacija'.

Hrvatska je prošle sezone imala 20 milijuna dolazak i 100 milijuna noćenja, a ako ova sezona "ne upali" velik će broj radnih mjesta doći u pitanje, rekao je potpredsjednik HGK za trgovinu i financijske institucije Josip Zaher.



Marin Medak dodaje da bi pad u ugostiteljstvu mogao biti između 50 i 80%, a ako ne bude turista.



- To nam ugrožava oko 40 tisuća radnih mjesta, to je broj ljudi koji bi mogao ostati bez posla.





Tema: Hrvatska