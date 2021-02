Simptomi korona virusa mogu biti raznoliki, od glavobolje, probavnih smetnji pa do umora. Međutim, postoji simptom koji je karakterističan za tu bolest, a to je osjet mirisa i okusa. Prema metaanalizi koju je provela klinika Mayo, od 8.438 pacijenata oboljelih od covida, njih 41% izgubilo je osjetilo mirisa i okusa, piše Best Life.

POGLEDAJTE VIDEO

Kod većine oboljelih osjetila se vrate nakon što prebole bolest, no kod nekih ta osjetila budu promijenjena, odnosno neke namirnice više nemaju okus kakav su imale prije.

Prema novom izvješću Eatera, među skupinom od pet ljudi koji su preboljeli koronu, troje ih je izjavilo da je mjesecima nakon bolesti luk bio vrsta hrane koje se isticala kao posebno neukusna.

Naime, jedan od pacijenata koji je prebolio koronu rekao je da je luk imao ‘užasan ukus’, drugi je naveo da mu je luk bio ‘odbojan’, a treći pacijent je istaknuo da mu je miris luka izuzetno smetao te da je imao osjećaj truljenja.

To nije jedina promjena koja se događala kod osoba koje su se zarazile korona virusa. Jedna osoba za BBC je rekla da je nakon bolesti meso imalo okus benzina, a druga osoba je izjavila da je vino imalo okus ulja.

Gubitak mirisa i okusa je jedan od simptoma korona virusa koji se duže vrijeme zadržava kod zaraženih osoba, a osim njega postoje još neki simptomi karakteristični za ‘dugi covid’.

Neki od njih su vrtoglavica, problemi s pamćenjem, tjeskoba, poteškoće sa spavanjem, glavobolja, poteškoće s koncentracijom, nedostatak zraka ili problemi s disanjem te umor.