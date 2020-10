'Nekretnine u vlasništvu države mogu ići lokalnoj samoupravi'

<p>Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine <strong>Darko Horvat</strong> najavio je u utorak na sastanku sa splitsko-dalmatinskim županom <strong>Blaženkom Bobanom</strong> da će se desetak nekretnina u toj županiji koje su u vlasništvu države dati jedinicama lokalne samouprave u njihovo vlasništvo.</p><p>- Razgovarali smo o desetak nekretnina u kojima su smještene institucije čiji je osnivač županija - to su ljekarne i škole, a ti su prostori još uvijek u vlasništvu Republike Hrvatske i nema nikakvog razloga da se takvi prostori ne stave u punopravno vlasništvo jedinicama lokalne i područne samouprave - rekao je ministar Horvat nakon sastanka sa županom Bobanom.</p><p>Tijekom dana Horvat se u Splitu sastaje i s gradonačelnikom<strong> Androm Krstulovićem Oparom </strong>i načelnicima nekoliko općina u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Po njegovim riječima, riječ je o nekretninama koje su "zaostavština prošlosti" i taj se problem ne može riješiti za jedan dan, a danas su raspravljali o tome što treba poduzeti da se to riješi do kraja godine.</p><p>Također je rekao kako će se sa svim županijama u Hrvatskoj imovinsko-pravno riješiti i prostorije u kojima su radili bivši zaposlenici u Uredu državne uprave, koji su sada zaposlenici županija.</p><p>Ministar Horvat izvijestio je novinare da je jučer zatvoren natječaj koji je trajao tri tjedna, a na koji je podneseno više od 4500 zahtjeva za subvencioniranu izgradnju ili kupnju stana ili kuće.</p><p>- Siguran sam da će velika većina tih zahtjeva završiti sklapanjem ugovora do kraja ove godine - poručio je.</p><p>Podsjetio je kako je u ožujku na natječaju s mladim obiteljima sklopljeno 3039 ugovora za kupnju ili izgradnju stana, kupnju ili izgradnju obiteljske kuće.</p><h2>Ruralni dijelovi sve popularniji</h2><p>- Trend koji se vidi sad i u ovom natječaju je da centri velikih gradova više nisu toliko interesantni za kupnju nekretnina, već da su mlade obitelji počele kupovati nekretnine i u ruralnim dijelovima Republike Hrvatske. To nas veseli i to je dio demografske politike Vlade Republike Hrvatske, odnosno proračunskih sredstava koja stavljamo na upotrebu da bismo mladim obiteljima omogućili da riješe stambeno pitanje - rekao je Horvat.</p><p>Na upit jesu li počele dodatne izmjene i dopune Zakona o najmu stanova nakon što je Ustavni sud ocijenio da su prošle dopune i izmjene teret za najmoprimce, Horvat je odgovorio potvrdno. </p><p>- Pokrenuli smo doradu predmetnog zakonskog prijedloga. Radimo u ovom trenutku sa stručnjacima Pravnog fakulteta u Zagrebu i s drugim pravnim ekspertima koji nam u tomu mogu pomoći - rekao je Horvat i dodao kako je riječ je o jednoj "zaostavštini prošlosti" koju je Vlada odlučila razriješiti pa će dorade biti gotove i predstavljene javnosti do kraja godine.</p>