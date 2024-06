Nema bicikla do Audija: Holding se počastio novim vozilima: 'Auti moraju imati oko 110 kW'

Ovo su očito posljednji trzaji da se proguraju štetni ugovori i ugrabi što se može do promjene gradske vlasti. Drsko je i neodgovorno odluke koje Grad koštaju ovoliko novca i obvezuju ga na iduće razdoblje donositi neposredno prije izbora, na neskriveno netransparentan način. Model upravljanja koji mi želimo uvesti predviđa novi, odgovoran stav prema javnom novcu, a to, između ostalog, znači da ćemo sve vrste ugovaranja vanjskih usluga koje su nepotrebne ili neefikasne ukinuti, posebno one koje je državna revizija označila kao takve. U više od 90 posto slučajeva ove vrste natječaja, ista tvrtka osvaja natječaj, a to je upravo Viator. Osim eklatantnog primjera pogodovanja, ovdje je riječ i o neodgovornom trošenju javnog novca. Naime, Grad ovim sporazumom samo za potrebe zaposlenika gradske uprave može unajmiti čak 151 vozilo koje svakoga dana stoji na raspolaganju zaposlenicima gradske uprave.

