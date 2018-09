Nema gužvi, ali očekuju 2000 zahtjeva za subvencije kredita

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u ponedjeljak je započela zaprimati zahtjeve za subvencioniranje stambenih kredita, a unatoč značajno manjim gužvama nego lani, ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar očekuje više od dvije tisuće zahtjeva.

"Dolaze sretni dani za više od dvije tisuće obitelji koje će u slijedećih nekoliko dana predati svoje zahtjeve i, ukoliko su kompletirani, dobiti subvenciju na stambene kredite i osigurati svoj novi dom", izjavio je Štromar novinarima u sjedištu APN-a u društvu direktora agencije Slavka Čukelja.

APN je dostavljačima pojedinih banaka koji su predavali dokumentaciju klijenata vrata otvorio u 7,30 sati. Prema neslužbenim informacijama, Erste banka je prva predala zahtjeve, njih 13, Privredna banka Zagreb (PBZ) ih je uručila 40, a Raiffeisen bank Austria četiri zahtjeva.

Ilustracije radi, prošle godine u prvih sat vremena banke su predale preko 900 zahtjeva, a od deset banaka koliko ih je tada sudjelovalo, šest ih je već prvo jutro od pokretanja natječaja bilo pred vratima APN-a.

Štromar ocjenjuje da su gužve izostale zbog boljeg planiranja i analiziranja situacije od prošle godine.

"Planirali smo na način da smo osigurali dovoljno sredstava, a svi oni koji se jave u slijedeća dva tjedna sigurno će dobiti subvenciju. Ovo godine je sve puno jednostavnije, i siguran sam da će biti više od dvije tisuće zahtjeva", poručio je Štromar.

Podsjetio je da se glavne izmjene zakona odnose se na produljenje subvencije s četiri na pet godina, da su natječaji, osim u ovoj, planirani i za iduće dvije godine, a istaknuo je i demografsku dimenziju mjere, s obzirom da se svaka subvencija produljuje za dvije godine za svako rođeno dijete.

Napominje da se u obiteljima koje su sudjelovale u prošlom natječaju do sada rodilo više od 250 djece.

Novost je i ta da će se subvencija kretati od 30 do 51 posto, ovisno o indeksu razvijenosti mjesta. a za razliku od prošle godine, Štromar ove godine više zahtjeva očekuje iz ruralnih krajeva.

Direktor APN-a Čukelj je napomenuo da će za one eventualne zahtjeve koji neće biti potpuni biti poslan poziv bankama da ih upotpune, uz rok od najviše 30 dana.

Ove godine u natječaju sudjeluje 12 banaka, a kamatne stope koje su ponudile za kredite kreću se od najnižih 3,12 posto, koje je ponudila HPB, do najviše mogućih 3,75 posto, koje su ponudile Erste i Zagrebačka banka - za kredite i u kunama i u eurima.

Zahtjeve mogu podnositi građani Republike Hrvatske, a subvencionirani krediti odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće pri čemu treba i građevinska dozvola, i to za do najviše 1.500 eura po četvornim metru, odnosno do najviše iznosa kredita od sto tisuća eura čiji rok otplate ne smije biti kraći od 15 godina. Ukupni iznos kredita može biti i veći, ali se razlika pritom neće subvencionirati.

Inače, do 29. siječnja ove godine u Hrvatskoj je odobreno 2.328 subvencioniranih stambenih kredita, od toga 1.689 za kupnju stana, 463 za kupnju kuće, i 176 za izgradnju kuće.