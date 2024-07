Nema kraja vrućinama... Prži i dalje toplinski val. Pogledajte kakve nas temperature čekaju

Vrijeme će danas biti sunčano i vruće, u Dalmaciji ponegdje i vrlo vruće, javlja DHMZ. U unutrašnjosti lokalno pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslijepodne na istoku moguće i izraženiji. Vjetar većinom slab, na Jadranu ponegdje umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša temperatura zraka između 30 i 35, u Dalmaciji ponegdje do 37 °C.

Za sutra prognoziraju pretežno sunčano, vruće, ponegdje i vrlo vruće. Od sredine dana uz umjeren razvoj oblaka postoji mogućnost za lokalne pljuskove i grmljavinu, ponajprije u sjevernim i istočnim krajevima. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 18 do 23, na Jadranu između 23 i 27 °C. Najviša dnevna uglavnom između 32 i 37 °C.

Ovaj neobično dug toplinski val nastavlja se i tijekom cijelog ovog tjedna u Hrvatskoj. Pogledajte tablicu upozorenja:

Meteoalarm je upaljen za cijelu Hrvatsku. Regije uz more su u crvenom, dok je sjever Hrvatske u 'narančastom'. To znači da je za gradove uz obalu upaljen najviši stupanj upozorenja, kao i za sami istok Hrvatske (Osijek i okolicu).

DHMZ savjetuje: Poduzmite mjere, očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite sebe, djecu i starije. Postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih tijela. Mogući su kvarovi na pojedinim infrastrukturama.

Maksimalne dnevne temperature variraju od 33 do 38 diljem zemlje. Temperatura mora je, jučer u 17 sati izmjerena, iznosila od 28 do 30 Celzijusa, od Istre do Mljeta.

Slične temperature očekuju se najmanje do nedjelje.

