Nema načelnika Kundida, Anušić pročitao dokument koji objašnjava što će vojska raditi

Sjednica Saborskog odbora za Obranu i ovaj put je prepuna. Osim članova Odbora, ljudi iz MORH-a i predstavnika PRH Milanovića, u prostoriji su se nagužvali i saborski zastupnici poput Hrvoja Zekanovića, Nikole Mažara. Mislava Hermana, Maksimilijana Šimraka, Ivane Kekin, Ante Sanadera, Majde Burić, Zdravka Bušić, Marka Pavića, Danice Baričević, Željka Reinera, Marije Selak Raspudić i Zvonimira Troskota. Miro Bulj je zadnji put dobio tri opomene i izgubio je pravo sudjelovanja u raspravi pa se na nastavku sjednice nije ni pojavio.

Zagreb: Održana sjednica Odbora za obranu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Sjednica je započela zaključkom da su prvu točku raspravili, a riječ je o misiji NSATU-a koju predsjednik Milanović ne podržava i odbija potpisati. Josip Đakić, Ante Deur i Nikola Mažar su dobacivali da su to raspravili bez kvoruma. Bauk je dodao da će se i o tome glasati tako da nema panike.

Zagreb: Održana sjednica Odbora za obranu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Prva od mnogih replika je replika Marije Selak Raspudić, koja je pročitala Milanovićeve citate tome da netko obmanjuje javnost izjavama da su NATO vojnici na ukrajinskom teritoriju.

- Riječ je o sigurnosno izrazito osjetljivoj temi, a nas naš vrhovni zapovjednik obmanjuje. Molim da se osvrnete je li ovo sigurnosna ugroza za Hrvatsku u smislu hibridnog ratovanja - rekla je.

Anušić joj je potvrdio da je Milanović kontradiktoran.

- Otkrio je klasificirane podatke o oružanim snagama RH. Kad govorimo o njegovim izjavama, i izjave njegovih savjetnika, su u pravilu neistinite i gubimo izričaj kako ih nazivati. Prešle su u granicu odgovornosti jer ono što govore je neistina koja uzrujava i dezinformira hrvatsku javnost. Nikakve dodatne ugroze nema za Hrvatsku, Hrvatska je već neko vrijeme u hibridnom ratu i upravo ove aktivnosti sprječavaju, ne daj Bože, takve aktivnosti na hrvatskoj granici - odgovorio je.

Javio se Nikola Mažar i naglasio kako Kundida nema iako ga je Odbor pozvao.

- Vrše li političku otmicu oni koji ga pozivaju da stručno objasni ili oni koji mu brane dolazak - pitao je.

Zekanović je pitao je li ovo ugroza za rad hrvatske vojske.

- Da, nepoštivanje Sabora, u kojeg su svi dužni doći jer je Sabor predstavnik volje naroda, predsjednik države je spriječio čovjeka da dođe koji je pozvan, kad govorimo o nepoštivanju institucije Sabora, kao i nepoštivanje Ustava prije nekoliko mjeseci, da. Upravo je predsjednika, kad je bio premijer, poslao vojnike u Afganistan. Sada ova dva časnika, ne idu u Afganistan ni Ukrajinu, nego u Njemačku - rekao je Anušić.

Zagreb: Održana sjednica Odbora za obranu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Nastavila su se pitanja, pa je tako Marko Pavić pitao što ministru kažu strani kolege, je li Hrvatska nepouzdan partner, zbog komunikacije predsjednika Milanovića. Pitanje za ministra Anušića je imala i Ivana Kekin iz Možemo.

- Puno je dezinformacija, jedna od njih je da su sve zemlje osim Mađarske odobrile sudjelovanje u NSATU misiji. Mene zanima, može se na puno načina sudjelovati, koji broj članica je poslao svoje časnike u logistički centar? Napominjem da je njemački ministar rekao da ih je poslalo tek devet - rekla je.

- Samo Mađarska je decidirano rekla da neće sudjelovati u toj misiji. I upravo je zato ova rasprava. Kad govorimo o konkretnim zemljama, one će do kraja godine u svojim parlamentima to donijeti. Nijedna zemlja nema problem s time da šalje svoje vojnike, a koji je broj zemalja, ta je informacija klasificirana - rekao je Anušić.

Zagreb: Održana sjednica Odbora za obranu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Benčić je ponovila dio pitanja.

- Na koje sve načine se može sudjelovati u misiji? Drugo pitanje, do kada će se znati koje sve zemlje šalju časnike? I mislite da će sve zemlje pristati? I ne možete nam to reći - pitala je.

- Ne, zemlje koje odluče sudjelovati u NSATU će donijeti te odluke do kraja godine. Broj zemalja i časnika se ne može komunicirati jer je to klasificiran podatak. Do kraja godine će se donijeti političke odluke koje sve zemlje idu. Do sad je samo Mađarska rekla decidirano da neće. Na sastanku ministara su se svi dogovorili da će sudjelovati, u Washingtonu je donesen zaključak da idu svi i sve su se zemlje složile. Ja sjedim tamo i Milanović ne govori ništa protiv te misije. Vraćamo se u hrvatsku, 6.10. jedna izjava, 21.10. druga izjava. Ne znamo i ne možemo govoriti o broju ljudi koje će slati druge države, do kraja godine će se donijeti političke odluke - rekao je.

Zagreb: Održana sjednica Odbora za obranu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Pet minuta za odgovor je imao Orsat Miljenić u ime predsjednika Milanovića.

- Ovo što smo danas čuli i što je ministar izložio, ja se mogu samo složiti. Predsjednik podržava aktivnosti NATO-a, povećanje naših pripadnika, u kojim misijama? U onim misijama koje se odnose na uspostavu ili čuvanje mira. I to je bitna razlika od ove NSATU misije koja pruža logističku podršku zaraćene strane. Kako je zastupnik Reiner rekao, da se Hrvatska stavi ja stranu Indije ili Pakistana, sudjeluje u ratu. Da se stavi na stranu Izraela, sudjelujemo i ratu. Mi šaljemo hrpu opreme i novca, i to je nas doprinos NATO-u i tako će ostati. Predsjednik podržava NATO misije. Međutim, Ukrajina nije članica NATO-a i ne postoji obveza pomaganja. U Washingtonu je donesena odluka da NATO osniva misiju. I zašto bi PRH bio protiv toga da svaka zemlja sama odluci slati vojnike? Podsjetit ću vas na misiju Kafor. U ovom trenutku osam zemalja ne sudjeluje jer su tako odlučile. I što sad, one izlaze iz NATO-a? Pa ne. PRH nikad nije govorio o tome da naši vojnici idu u Ukrajinu. Međutim radi se o misiji potpore zaraćene strane i nije bitno gdje ste ako sudjelujete. To ne govorim ja, to su osnove međunarodnog prava. On je govorio o NATO vojnicima, ne o hrvatskim vojnicima. Govorite o Kundidu. Da. Ako se zatvori sjednica na kojoj on može govoriti o tajnama, doći će. Ali izlagati načelnika da ga se javno pita da govori stvari koje ne smije, tome se načelnik neće izlagati. I to će tako ostati narednih pet godina. Htjeli vi to ili ne. Broj vojnika vam ide u raspravu u Sabor. Ide javno. Dakle nije istina da je to klasificiran podatak. Što se tiče Afganistana, da, tada smo ulazili u NATO, bile su okolnosti drugačije. Podsjetit ću vas da je PRH povukao, a vas premijer podržao, među prvima vojnike iz Afganistana i time izbjegli žrtve. Ovo su užasno ozbiljne teme. O njima se ne može i ne treba razgovarati paušalno. Hrvatska Ukrajini pomaze dobrovoljno. Jer to hoće. U ovom trenutku pomoć je vojna i humanitarna. Ukrajina je napadnuta, međutim PRH je stava da hrvatski vojnici neće sudjelovati u tom sukobu. Na vama je što će biti, Sabor ima zadnju riječ. Ako se ovaj Odbor osigura da Kundid može raspravljati o klasificiranim informacijama koje ima, on će doći. Nekidan ste zatvorili sjednicu na kojoj se raspravljalo o nabavi tehnike. Ovu sada ste otvorili, na kojoj se ne može raspravljati o istini jer se ne može o klasificiranim podacima - rekao je.

Javila se Sabina Glasovac.

- Gospodine Miljenić, spomenuli ste da PRH, načelnik, premijer i ministar imaju informacije koji bi trebale bitno utjecati na glasanje u Saboru. Predsjednik ovog Odbora je predložio da ova sjednica bude zatvorena kako bi zastupnici dobili sve informacije, a zastupnici Đapić i Deur su bili protiv. Većina je izglasala da ova sjednica bude otvorena - rekla je.

Đapić joj je dobacivao da laže, a ona njemu da je sjednica bila javna, da je sve dokumentirano i da se ne sjeća što je govorio. Bauk je Miljenića pitao, s obzirom na nekakvu informaciju od 23. rujna ove godine koju zastupnici ne znaju, a predsjednik Milanović ju spominje, kako bi glasao.

- Da sam saborski zastupnik, ne bih znao što sad znam i ne bih mogao glasati. Da sam saborski zastupnik, očekivao bih i tražio od predlagatelja da mi predoči sve informacije, one koje može na javnoj sjednici, one koje ne može, da traži zatvaranje sjednice i da me upozna s tim. To je na dušu predlagatelja, politička odgovornost je tu - rekao je.

Selak Raspudić je podsjetila Bauka da ga je zatražila da se razjasne izjave PRH o NATO i hrvatskim vojnicima u Ukrajini.

Pet minuta je imao Ivan Anušić.

- Ovo što ću sada pročitati razriješit će dileme i demantirati PRH i njegove savjetnike. Zatražio sam da me načelnik Kundid izvijesti o svim detaljima i činjenicama o NSATU operaciji. Molim da, kad ovo pročitam, da se novinarima da izvješće. 'Vojni odbor NATO dao je zadaću da izradim operativni plan za provedbu aktivnosti NSATU. Do kraja 2024. Navedeni plan predviđa tranziciju i objedinjavanje sadašnje pomoći Ukrajini. NSATU slijedi proceduru misije izvan članka 5. Posebno je naglašeno da NATO nije niti će postati strana u oružanom sukobu kao posljedica ove aktivnosti. Provedba je isključivo na teritoriju NATO zemalja.' Evo i informacija opisa misije: NSATU koordinira obuku i organizira opremanje Ukrajine, navedeno se provodi kroz razvoj snaga, koordinacija opremanja i logistika opremanja. Očekuje se kako će u toj aktivnosti sudjelovati približno 700 pripadnika vojski zemalja NATO pakta. Doprinos oružanih snaga RH bile bi sljedeće: stožerni časnik iz područja logistike i stožerni časnik iz područja planiranja.' - pročitao je Anušić.

Foto: Laura Šiprak/24sata

Nakon čitanja ovog dokumenta, HDZ-ovi zastupnici i partneri su zapljeskali, a kopije su se podijelile novinarima i zastupnicima. Mislav Herman pitao je zašto su im zbog ovoga trošili dane i sate života.

- Sad se postavlja pitanje zašto predsjednik i njegovi savjetnici 15 dana ne govore istinu. Sad kad imate crno na bijelo odgovor načelnika OSRH, izvolite i demantirajte njega, kako ste i mene - rekao je Anušić.

Ostojić mu je odgovorio da su samo oni radili igrokaz.

- Zašto danima plačete da vam treba Kundid? Ovo ste nam mogli odmah reći. Nitko nam neće govoriti kako ćemo mi odlučivati. Na prošlom Odboru nam je ministar uskratio informacije jer je otišao - rekao je Anušiću.

Gabričević ga je ispravio da ministar nije na sjednici 17.10. imao ove podatke, nego tek 19.10.

- Ovo je zaista s Pantovčaka udar na zakonodavnu vlast. Mene ne zanima gdje, tko, kad, što radi. Ali ovdje je ugrožena nacionalna sigurnost - rekao je.

- Nije valjda da se načelnik glavnog stožera s ministrom samo dopisuje. Pokušavam upozoriti, sve ovo što ovdje piše nam je ministar mogao reći. Ne da bježi i radi cirkus. Političar je mogao ovo objasniti kao predlagatelj - rekao je Ostojić.

Miljenić je pročitao izvješće PRH.

- U informacijama o NSATU misiji dobivene su i određene klasificirane informacije. Riječ je o informaciji od 23. rujna. O toj informaciji se ne može raspravljati javno. Ta informacija može biti bitna za donošenje odluke. Tu informaciju imaju ministar, predsjednik Vlade, PRH i Načelnik Kundid. Pa čega se bojite? Zatvorite sjednicu, Kundid će tu doći i odgovoriti na vaša pitanja. Zašto ne date zatvorenu sjednicu? Da se ne bi rekla istina. Predsjednik je rekao da je ta informacija relevantna. Ili hoćete dobiti punu informaciju, pa zatvorite sjednicu i dajte čovjeku da kaže što ima. Ili nećete. Kundida ne možete dovesti na javnu sjednicu i u tome je politikantstvo i zlouporaba hrvatske vojske. Hajdemo govoriti konkretno. Postoji li informacija ili ne postoji? Evo ministar ju zna, neka kaže ima li informacije ili ne - rekao je Miljenić.