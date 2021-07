Kakav sudski postupak? Pa od prometne je prošlo 10 godina, zar to još nije gotovo, kazao nam je suprug Nede Bujević i otac Ivana Bujevića, koji su poginuli na križanju Ozaljske i Nehajske 1. rujna 2011.

Zatekli smo ga u prizemlju skromne kuće na zagrebačkoj Trešnjevci, gdje je i tada stanovao sa suprugom i sinom. Nije znao ni da su bila optužena dvojica vozača, no, kako nam je rekao, suđenje ga ni ne zanima. Uz njega je bila starija, sijeda žena, koja nam se predstavila kao baka. Rekla je da ne žele razgovarati o prometnoj jer im je jako teško kad se prisjećaju gubitka.

Riječ je o nesreći koja se 1. rujna 2011., malo poslije 12 sati, dogodila na križanju Ozaljske, Nehajske i Okićke u Zagrebu. U nesreći su poginuli majka i sin, Neda (49) i Ivan Bujević (18). Dok su stajali na semaforu i čekali da im se upali zeleno kako bi prešli cestu, na njih je Porsche Cayenneom naletio Mladen Guštin. Prvo je za prometnu bio optužen samo Mladen Guštin, a nakon tri godine s njim je suoptužen i Damir Strmečki.

"Prošao sam kroz zeleno, znam da nisam kriv"

Guštin je nedavno, nakon duge i bolesti, preminuo pa je na optuženičkoj klupi ostao samo Strmečki.

- Tog tragičnog dana išao sam se naći s bratićem u Okićku. Dolazio sam iz smjera Nehajske. Kad mi se upalilo zeleno za ravno krenuo sam, a na mene je velikom brzinom naletio Porsche. Udario me u prednji dio auta. Ostao je tom traku. Pomislio sam dobro da nitko nije stradao. Kad sam izašao vidio sam razmjere te katastrofe, da su poginuli majka i sin. On je imao 18 godina kao i moj sin tada- kazao je Strmečki (lijevo) dodavši kako ga je ta tragedija teško pogodila.

- I dan danas živim s time. Znam da nisam kriv za i uopće mi nije jasno kako sam se našao u ovoj ulozi. U prvoj fazi bio sam svjedok jer je pokojni gospodin prošao kroz crveno i naletio na mene, a nakon tri godine se nađem u optužnici. Nije mi jasno ni kako ni zašto? Sve su to okolnosti zbog kojih sam duboko potresen. Tisuću puta mi kroz glavu prođe što bi bilo da sam naišao sekundu prije ili kasnije i često mi se “vrti taj film u glavi”- rekao je Strmečki u svojoj obrani.

Tužitelj pak smatra da je tijekom postupka dokazano da je Strmečki kriv.

- Smatram da je kritične zgode na semaforu u Nehajskoj imao crveno no da se u jednom trenutku upalilo dopunsko zeleno za skretanje u desno, u Ozaljsku. To je kod njega dovelo do pogrešne procijene da uđe u raskrižje zadržavajući smjer kretanja za ravno. U tom trenutku u križanje je ušao Porsche koji se kretao velikom brzinom Ozaljskom ka zapadu i to dok je za njega žuto svjetlo prelazilo u crveno. Nakon sudara poginule su dvije osobe. Smatram da je Strmečki počinio kazneno djelo tzv. neizravnom namjerom te tražim da ga sud proglasi krivim i osudi primjerenom kaznom- rekao je tužitelj.

"Primijenite načelo in dubio pro reo i oslobodite ga"

Slaven Martić, odvjetnik Damira Strmečkog, smatra kako tijekom postupka nije nedvojbeno dokazano da bi Strmečki počinio kazneno djelo na način opisan u optužnici.

- Moj klijent je optužen 22. srpnja 2014., tri godine nakon što je za prometnu nesreću optužen Guštin. Analizom vještačkog nalaza obrana smatra da nije moguće utvrditi da se kazneno djelo dogodilo na način opisan u optužnici pa predlažem da se primjenom načela “in dubio pro reo”( u dvojbi u korist optuženika) Strmečkog oslobodi- rekao je u završnom govoru odvjetnik Martić.

Sutkinja Županijskog suda u Zagrebu Tamara Pleše nepravomoćnu presudu objavit će u ponedjeljak.

Podsjećamo, sud je optužnicu, podignutu u listopadu 2011., tri puta vraćao tužiteljstvu na doradu. U prva dva navrata bio je optužen samo Guštin, koji je nakon nesreće bio i pritvoren jer je prije toga bio višestruko evidentiran kao prometni prekršitelj.

Potom je 2014. optužen i Strmečki. Suđenje im je počelo u siječnju 2015. na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu. Neke su rasprave odgođene zbog bolesti jednog ili drugog optuženika, na spisu su se izmijenila trojica sudaca, no ipak je saslušano više svjedoka. No donesen je novi Kazneni zakon koji je pooštrio kazne za izazivanje prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama. Umjesto 12 godina, maksimalna kazna podignuta je na 15 godina. zatvora, pa zbog te zakonske izmjene postupak više nije bio u nadležnosti Općinskog kaznenog suda u Zagrebu koji je dotad vodio proces, već je morao biti prebačen na Županijski sud u Zagrebu. Predmet je dobio novi sudac, a potom se Guštin teško razbolio pa je suđenje bilo prekinuto. Nakon njegove smrti predmet je ovo proljeće dobilo novo sudsko vijeće i brzo ga zaključilo.