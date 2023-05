'Nemam ruku ni nogu, rodila sam petero anđela. Prematala sam pelene uz pomoć proteze'

Teškoće nas čine boljim, kvalitetnijim ljudima. Vjerujem da bi puno toga dobroga nedostajalo kad bismo živjeli samo lagodnim životom. Nesreća me promijenila, dakako, prije svega mi pokazala put kojim trebam ići, učinila me ovakvom kakva sam danas, i kao osoba i kao majka..., počinje svoju priču Antea Katić (40) iz Zagreba, majka petero djece. Najstarije dijete nje i supruga Tihomira (41) je Gabriel, 15 mu je godina, Rafaeli je 11, Mihaelu 9, Danielu 7, a najmlađa u obitelji je jednogodišnja Emanuela. Antea je u nesreći na željezničkoj postaji Kopilice u predgrađu Splita 2002. godine izgubila lijevu ruku i nogu, no o tome, kao i o oporavku i svom životu, priča bez imalo patetike i samosažaljenja.