'Nemamo baš izbora. Ili ćemo raditi ili ćemo biti na burzi...'

Sve nedjelje su mi radne i tu nema pogovora. Ako mi baš neka nedjelja treba slobodna zbog osobnih potreba, to poslodavcu moram najaviti dva tjedna unaprijed, priča nam Osječanka (41), inače majka dvoje djece (16 i 10 godina) koja punih 13 godina radi u prodavaonici jednog trgovačkog lanca.

Blagajnica je. Radi u dvije smjene. I suprug joj radi u trgovini, međutim njegovo je radno vrijeme nešto bolje, pa je nedjeljom većinom slobodan.

- Nemamo puno izbora. Ili ćemo raditi ili ćemo biti na burzi. Sva sreća pa imamo pomoć baka i djedova, inače ne znam kamo bismo s djecom. Neke su žene, nažalost, prisiljene dati otkaz jer vikendima ili praznicima, ako su nam radni, nemaju kamo s djecom - dodaje Osječanka.

Ogorčena je jer se vikendom ne može družiti s prijateljima, a najviše od svega grize je što sa svojom djecom ne provodi onoliko vremena koliko bi htjela. O problemu rada nedjeljom govorio je na božićnoj misi nadbiskup splitsko-makarski mons. Marin Barišić.

- Ako se ovaj bremeniti problem, koji najviše pogađa ženu majku i obitelj, što skorije ne riješi u skladu s našom tradicijom i kulturom, posljedice mogu biti fatalne za naš narod i našu budućnost - rekao je Barišić.

Istaknuo je da je nedjelja važna za budućnost obitelji i društva te da je nedjeljnim radom žena “ponižena i degradirana”. S njegovim stavom slažu se institucija Crkve, mnoge udruge te sindikalisti, koji su se ujedinili u Hrvatski savez za nedjelju. Osnovao ga je Franjevački institut za kulturu mira. Bore se za ukidanje radnih nedjelja. Udruga U ime obitelji još je u ožujku podnijela prijedlog izmjena Zakona o radu u Sabor, no tvrde da ih Vlada uporno ignorira. U Zakonu stoji da za prekovremeni, noćni rad te rad nedjeljom, blagdanom ili drugim danom za koji je određeno da se ne radi radnik ima pravo na veću plaću. No sindikati upozoravaju kako to znači da poslodavci radnike mogu platiti samo dvije lipe više i tako zadovoljiti formu. Hrvati su u toj temi gotovo jednoglasni. Prema rezultatima istraživanja agencije MediaNet, čak 90 posto njih zagovara slobodne nedjelje.

'Takav zakon neće proći'

Otkad je vijeka i čovjeka, liječnici i slične službe rade nedjeljom. Jasno nam je kako bi izgledalo da se to ukine, kaže Zoran Bahtijarević, ravnatelj Dječje bolnice Zagreb. Smatra da, kad Crkva sugerira prekid rada nedjeljom, sigurno ne misli na to da vatrogasci ili liječnici ne rade.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

'Naš jedini cilj je borba za radnička prava'

Prekovremeni sati, minimalna plaća i sedam radnih dana u tjednu dovode do ponižavanja i uništavanja ljudskog dostojanstva, smatra fra Bože Vuleta. Crkva želi neradne nedjelje za radnike. Čak 16 udruga okupilo se u Hrvatski savez za nedjelju, među kojima i su mnogobrojni sindikati.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

'To je nepraktično, pogrešno i nemoguće'

Što je s kamiondžijama, s ljudima koji rade u električnim centralama, pita se Davor Huić, čelnik udruge Lipa. Smatra da zabrana rada nedjeljom nema smisla i da je nepošteno fokusirati se samo na zabranu rada u supermarketima. Život u Hrvatskoj odvija se i vikendom, smatra Huić.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Sindikalne udruge redom su stale uz crkve

Sindikati ističu da su radnici koji ne rade nedjeljom zadovoljniji i sretniji, poput onih u Austriji. Traže zabranu rada nedjeljom, osim iznimki koje će biti točno precizirane i dobro nadzirane. Austrija, Njemačka, Francuska, Belgija, Grčka i Nizozemska zemlje su koje zabranjuju rad nedjeljom.