'Nemamo vremena za slavlje'

<p>Jako smo zadovoljni. Kvalitetno smo odradili kampanju u svim izbornim jedinicama, u devet od 11 jedinica je HDZ pobijedio, a ove gdje smo izgubili smo ostvarili povijesno najbolji rezultat, rekao je<strong> Andrej Plenković</strong>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Plenković pustio građane u svoj stožer</strong></p><p>- Mislim da smo pogodili nekoliko elemenata. Većina naših birača je svjesna naših postignuća. Siguran sam da je bilo i grešaka, ali smo unatoč tome radili najbolje što smo mogli. Rezultati su bili tu. U konačnici smo bili prisutni i vidljivi u medijima - rekao je Plenković, a na pitanje o sučeljavanjima kaže da je to prilika da građani vide tko bi bio bolji lider u izazovima koji dolaze najesen. Dodao je kako nemaju puno vremena za slavlje. </p><p>- Ostvarili smo isti rezultat kao 2016., ali smo ovaj put pobijedili lijevu koaliciju u svim jedinicama, to se nikada nije dogodilo - rekao je Plenković. Na pitanje ima li država financija za obnovu Zagreba, Plenković kaže kako je njegova ideja kroz razne fondove prikupiti novac. </p><p>Na pitanje hoće li HNS zadržati postojeći resor, Plenković je samo rekao da se dosada konzultirao sa svim partnerima te sa Čačićem i Štromarom kako bi vidio jesu li spremni podržati većinu. </p><p>- To je bila načelna potpora HDZ-u koji je bio pobjednik ovih izbora - poručio je Plenković u intervjuu za <a href="https://vijesti.hrt.hr/631650/plenkovic-nemamo-puno-vremena-za-slavlje" target="_blank">HRT</a>. </p>