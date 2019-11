'Ne znate kako je to gladnom djetetu skrivećki davati pecivo'

Vjeroučitelj s deset godina radnog staža u školi Ivan Pokupec, u dirljivoj objavi na Facebooku opisao je školsku svakodnevicu i do sada 7000 lajkova.

U svom statusu pozvao je vladajuće da se ne bahate jer nemaju pojma kako je "djetetu skrivećki davati pecivo jer znaš da je gladno došlu u školu, a srami se pred razredom", "uzvraćati zagrljaje prvašićima koji su ih željni jer je tata u Njemačkoj, Austriji, Irskoj... I nedostaje".

- Nemojte se bahatiti. Jer štetu radite njima, ne meni - poručio je Pokupec u objavi.

Njegov status prenosimo u cijelosti:

Meni osobno nije do tih 300-njak kuna, niti će me to spasiti, niti ću bez toga propasti.

Ma nije mi ni do tog štrajka, gubim nastavu, male glave su zbunjene, sve se pretvara u kaos...

Ne date mi slobodu raditi kako želim. Ok.

Ne date mi opremu za rad. Ok.

Zatrpavate me administracijom. Ok

Zastrašujete me inspekcijama. Ok.

Uzeli ste mi svaku perspektivu za život nakon radnog vijeka. Ma o-k.



Ali, molim vas, nemojte se bahatiti.



Jer nemate pojma što znači uzvraćati zagrljaje prvašićima koji su ih željni jer je tata u Njemačkoj, Austriji, Irskoj... I nedostaje.



Nemate pojma što znači predavati o Majčinom danu, a dijete u razredu majke više nema zbog karcinoma.



Nemate pojma što znači skrivećki davati djetetu pecivo jer znaš da je gladno došlo u školu, a sram ga je pred razredom.



Nemate pojma što znači pokušati vratiti smisao u život silovane djevojčice u 4. razredu. Ili dječaka kojem je majka prostitutka, a otac svodnik. I niti jedno ne pita za njega.



Nemate pojma što znači uvjeravati drugašića da se ne mora bojati nakon što vam je prepričao da je gledao dok su mu kamatari prebijali tatu.



Naveo sam samo neke od primjera s kojima sam se susreo, a još nemam niti punih 10 godina staža. Preda mnom je još 30 godina, ako mi Bog da milosti i snage.



Uzmite što god vam drago. Meni su dovoljni njihovi crteži, trk prema meni u 8 ujutro, smijeh kada ozbiljnost sata prekinemo glupiranjem.



Ali nemojte se bahatiti. Jer štetu radite njima, ne meni. A ja sam njihov vjeroučitelj i štititi ću ih kao da su moji, životom. Jer jesu - svih 113, plus 2 kod kuće.

'Ovo je gadljivi predizborni igrokaz'

Pokupec je za 24sata prokomentirao ponudu Vlade, koja prosvjetarima za prekid štrajka nudi šest posto rasta osnovice za sve državne i javne službe, analize plaća u javnom sektoru te eventualno dva posto dodatka ako Vlada do 30. lipnja ne izmjeni Uredbu o koeficijentima.

S druge strane obrazovni sindikati tražili su rast koeficijenata za 6 posto kako bi se smanjio jaz u plaćama unutar javnog sektora.

- To je obični gadljiv predizborni igrokaz HDZ-a i HNS-a. Ponuda je klasični spin u kojem kad već nisu mogli srezati štrajk podižu plaće i sebi. To je bezobzirno, ludo i kontraproduktivno i protiv toga se borimo - kazao je Pokupec.

Od financijskog aspekta više prezire način na koji se nastupa prema učiteljima i nastavnicima, ali i svim ostalim građanima.

- Prema nama se nastupa apsolutno arogantno, bahato i s visoka, a počinje s našim slabokrvnim premijerom. Ova situacija je neodrživa i da je našim političarima stvarno stalo do dobrobiti djece onda bi pokušali zaustaviti iseljavanje, područne škole u kojima radim imale bi pitku vidu, papir za pisanje kao i toalet papir, a ne da mi se zajedno s roditeljima borimo da to osiguramo iz mjeseca u mjesec - kazao je vjeroučitelj iz Križevaca i aktivist.

Pokupec vjeruje da je ovo trenutak da se učiteljima i nastavnicima pridruže i ostali u generalnom štrajku.

- Uz dužno poštovanje našim vladajućima, no nije zamjenik župana tri, a predsjednik Sabora pet i pol puta vrjedniji od nastavnika. Oni nisu osam ili devet puta vrjedniji od radnika u Uljaniku ili bilo kojeg drugog radnika u realnom sektoru. Smatram da promjene moraju doći i moramo nastupiti svi zajedno - poručio je Pokupec.

Ne slaže se da povećanje plaća koje je nužno za većinu radnika u ovoj zemlji ne treba ići iz novog zaduživanja.

- Novca ima na pretek i tom nam političke kaste pokazuju gotovo svakodnevno. Radi se samo o preraspodijeli sredstava i ništa drugo - ustvrdio je.

Prokomentirao je i podatke da se primjerice saborski zastupnik za neopravdani nedolazak na posao kažnjava sa 150 kuna, a izračuni su da će učiteljima po danu štrajka, koji neće biti plaćen, oduzimati oko 300 kuna.

- Te brojke govore same za sebe. Vidjeli smo i pozive pojedinih političara da prekinemo štrajk jer su jako zabrinuti za dobrobit djece. Od ministra Kujundžića, u čijem resoru je redovito pacijenti pa i djeca umiru zbog neadekvatnosti u sustavu do šibensko kninskog župana Pauka, koji je 2015. godine javno kukao kako mu je plaća od 16.500 kuna premala. Ovdje je riječ o političkom licemjerstvu. Nemam svoje favorite, oni su svi za mene politička elita koja paratizira nad nastavnicima, ali svima drugima koji u ovoj državi pokušavaju zaraditi za kruh van partijskih linija - zaključio je vjeroučitelj Pokupec.

Pokupec je aktivist kojeg je javnost imala prilike upoznati lani kada je bacao jaja na zgrada Ministarstva zdravstva, a povod je bila smrt Mattea Ružića (21) na zaprešićkim ulicama.