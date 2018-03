Smeta mu izraz uhljeb, a kod njega su uhljebili Josipu Rimac

Po definiciji Hrvatskog jezičnog portala, uhljeb je osoba koja ima dobro (radno) mjesto bez obzira na to što će raditi.

Dakle, to nije ništa ružno ni uvredljivo. No u Hrvatskoj je uhljeb postao sinonim za one koji su se zaposlili u državne ili javne službe zbog političke podobnosti, zbog vraćanja nekakve usluge, zbog mogućeg ušutkavanja ili jednostavno zbog rodbinskih ili bračnih veza. Često takvi ljudi nemaju veze s poslom na koji ih se postavlja, a ako se opreznije uhljebljuje, onda se natječaji korigiraju za određenu osobu ili se ista zapošljava na mjesto na koje se može zaposliti kako bi kasnije bila promaknuta na zadovoljavajuću funkciju. Da je Hrvatska takvih puna ko šipak, nije tajna, no ne treba sve ljude koji rade u državnim i javnim službama gledati kroz tu prizmu jer ondje ima itekako poštenih i radišnih.

Ipak, ministar uprave Lovro Kuščević na HRT-u je zavapio da se ljude ne zove uhljebima jer smatra da je to ružno. Pri tome je, između ostalog, stao u obranu stranačke kolegice Josipe Rimac, koja je zaposlena na mjestu državne tajnice u njegovu Ministarstvu.

Otkako je bila desna ruka Karamarku u kampanji, za Rimac je sve krenulo nizbrdo. Otišla je s mjesta gradonačelnice Knina navodno u nadi da će tijekom vlade Tihomira Oreškovića postati ministrica. Bila je Karamarkova desna ruka, pa kratko zastupnica, no pala je u nemilost sadašnjeg šefa stranke Andreja Plenkovića. Između ostalog, pretrpjela je veliki poraz kad je u Kninu glatko izgubila gradonačelničku utrku od nezavisnog Marka Jelića. Nakon turbulentnog perioda skrasila se kod Kuščevića. Kao gradonačelnica je zarađivala 11.300 kuna, danas ima plaću od oko 13.000 kuna. Pitali smo ministra Kuščevića što je do sada kao državna tajnica Rimac napravila?

- Ja bih vam to rado napisao ako želite - rekao je ministar pa krenuo iz glave nabrajati: “Evo ovako, vodi mi upravnu inspekciju, vodi mi radnu skupinu o zakonu o sprečavanju sukoba interesa, vodi mi radnu skupinu, dakle koordinaciju kompletnu sa svim uredima državne uprave”.

Pitali smo jesu li vidljivi rezultati njezina rada. Nakon kraće stanke kaže: “Naravno”. Rekao je da je sudjelovala u izradi novog Zakona o upravi, u prvom koraku decentralizacije...

Koliko je zadovoljan njezinim radom, kaže da treba vremena da se upoznaju jedni s drugima, shvatiti tko ima koje kompetencije i sukladno tome preraspoređivati poslove, ali da je zadovoljan kako gospođa Rimac radi. Podsjetimo, Rimac je Uskok istraživao zbog načina na koji je dobila stambene nekretnine, ali je na kraju istraga obustavljena. Još je predsjednica HDZ-a Knin, a i potpredsjednica je Crvenog križa.

U Hrvatskoj postoji novi trend koji je tek u začeću, a to je da uhljebi javno istupaju i bune se jer im ne daju raditi pa kažu: “Da, ja sam uhljeb i primam veliku plaću za nerad”. Jedan od njih je Duje Bonacci, viši stručni savjetnik u Ministarstvu obrazovanja. Bonacci kaže da je shvatio kako očito nije klasični uhljeb jer nije politički namješten. Kaže da deset godina radi u ministarstvu, a šest mjeseci nema posla jer mu ga ne daju. Uhljeba je u njegovu ministarstvu, kaže, sve više, a naročito s dolaskom trenutačne Vlade, tvrdi.

- Kadroviraju se ljudi koji nisu kompetentni za voditeljske pozicije. U menadžment dolaze ljudi koji padaju s Marsa, ne razumiju posao - rekao je za HRT.