Da, izvijestili su me o tom pronalasku, kao što su me do sada svaki puta izvijestili kada bi pronašli neko tijelo ili neku osobu. Međutim, osoba koja je pronađena na sebi je imala obučene tamne tenisice, a kako je moj Matej, u noći nestanka imao bijele tenisice, otklonjena je mogućnost kako bi se moglo raditi o njemu, rekao je u telefonskom razgovoru za Slobodnu Dalmaciju Nenad Periš.

POGLEDAJTE VIDEO: Matej Periš nestao u Beogradu

Podsjetimo, u petak je u Dunavu kod Kostolca u Srbiji pronađeno mrtvo tijelo. Tijelo su prevezli na obdukciju, identifikaciju i utvrđivanje mogućeg uzroka smrti.

Matej Periš je, podsjetimo, nestao u noći sa 30. na 31. prosinca prošle godine u Beogradu. Njegov otac Nenad je i dalje u Beogradu.

- Ja sam svoj DNK dao nedugo nakon dolaska u Beograd. Moram reći da se radi o standardnoj proceduri. Nažalost, još uvijek nema informacija o Mateju, a ja do daljnjega ostajem u Beogradu. Srbijanska policija i dalje vrlo odgovorno i profesionalno obavlja svoj posao, kada je u pitanju nestanak mog sina - rekao je Periš.