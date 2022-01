Nenad Periš, otac nestalog Mateja Periša, komentirao je navode da je Matej posljednji put komunicirao s prijateljicom, koju je nazvao neposredno prije nego što je izašao iz kluba Gotik.

- Rekla mi je da je Matej pokušao stupiti s njom u kontakt, jer je vidjela da ima propušteni poziv - rekao je za Jutarnji list i dodao kako ju je sreo ispred sjedišta beogradske policije prije desetak dana.

- Bio je to slučajan susret i ona mi je tada rekla kratko da se ona i Matej nisu čuli, ali da je imala propušteni poziv. Ali, to je bilo prije 23 sata, kad je on bio spojen na WiFi mrežu i kada je bila zabilježena njegova zadnja aktivnost na WhatsAppu - objasnio je.

Djevojka dugo poznaje Mateja, kao i njezin brat koji inače nije bio dio Matejeva društva s kojim je bio u Beogradu. Njegov otac pretpostavlja da pokušao stupiti s njom u kontakt jer je vidio da je i ona u Beogradu.

Što se same potrage tiče, Nenad Periš je rekao kako se osim priobalnog dijela Velikog ratnog otoka pretražuje i obalni dio, kao i sam otok. Potragu otežava vrijeme i brojne naplavine drveća, no vrijeme je nešto toplije i u narednim danima moglo bi ići u prilog svim snagama koje traže Mateja, javlja Jutarnji list.