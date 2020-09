Neobična prodaja jabuka: Uzmi koliko hoćeš, plati koliko možeš

<p>Neobična prodaja jabuka osvanula je u srijedu ujutro u Ulici Tome Bakača u Slavonskom Brodu na broju 98. <strong>Milan Trkulja</strong> ispred ograde svoje obiteljske kuće postavio je štand s kartonskim kutijama punim neprskanim jabukama. Napisao je da si svatko može uzeti koliko hoće, i da plati koliko može.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Neobična prodaja jabuka </strong></p><p>- U našem grad ima jako pun ljudi koji nisu u stanju platiti jabuke 10, 12, ili više kuna koliko traže u trgovačkim centrima pa sam se odlučio u dogovoru sa svojim prijateljem, ocem moje snahe, na ovaj način omogućiti i onima koji ne mogu platiti kupiti jabuke u trgovačkim da ih uzmu iz voćnjaka moga prijana - rekao je Trkulja. </p><p>Već je prošli tjedan iznio potkupljene jabuke s naznakom da su za kolače i - nestale su u trenu! </p><p>- Od jutros je otišlo oko 200 kilograma jabuka, novac još nisam brojao, uglavnom vidim da ljudi ostavljaju, i da je prodaja na ovaj način jako dobra, ali nije nam to nije bio prvenstveni cilj. Vjerujem da će o poslijepodneva otići sve jabuke, što je za mene veliko iznenađenje. Sutra, u četvrtak idemo s prijateljima na vikendicu u Grabarje da si uberu jabuka koliko žele, jedini uvjet je da pripreme dobar roštilj, a to ni do sada nikada nije bilo sporno - rekao je Trkulja.</p>