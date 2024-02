Nepalac ratuje za Rusiju: 'Plaća nam je ogromna, obuka kratka. Koriste nas kao topovsko meso'

Nakon što je ruska vlada lani ponudile visoke plaće strancima koji će se boriti u ratu protiv Ukrajine, oko 15 tisuća muškaraca iz Nepala pridružilo se njihovoj vojsci, piše CNN.

Privuklo ih je to što nude plaću od 1850 eura mjesečno i brz postupak dobivanja ruske putovnice.

Ramchandr Khadka (37) nedavno se vratio u Nepal nakon što je ranjen na prvoj crti bojišnice u Ukrajini. Tvrdi da je svjedok užasnih scena te da žali zbog odluke da se priključi ruskoj vojsci.

- Nisam se pridružio ruskoj vojsci jer sam to želio. U Nepalu nisam imao prilike za posao. No, gledajući unatrag, to nije bila prava odluka. Nismo znali da ćemo biti poslani na prve crte tako brzo i koliko će situacija biti toliko užasna - rekao je Khadka.

Khadka je bio među nepalskim maoističkim pobunjenicima koji od 1996. do 2006. godine ratovali s nepalskom vojskom. Zatim je otišao u Afganistan gdje je radio za NATO kao plaćenik. Mislio je da je doživio sve - krvoproliće, smrt i bol. No, nekih 17 godina nakon završetka Nepalskog građanskog rata, bez nade da će dobiti posao u Nepalu, odlučio je odletjeti u Rusiju kako bi se pridružio ruskoj vojsci.

Obuka u Moskvi je trajala dva tjedna, a potom je poslan na prve crte bojišnice u Bahmutu, s puškom i osnovnom opremom.

- Ne postoji ni pedalj zemlje u Bakmutu koji nije granatiran. Sve drveće, grmlje i zelenilo... sve je nestalo. Većina kuća je uništena. Tamo je situacija toliko jeziva da vam dođe plakati - rekao je.

U Bakhmut je poslan dva puta gdje je proveo mjesec dana. Pogođen je mtkom u kuk te su ga spasili i odnijeli od prve crte, ali tamo su ga pogodili geleri kazetne bombe.

- Još uvijek me boli glava kad se sjetim strašnih prizora koje sam vidio u ratnoj zoni - rekao je za CNN.

Oko 200 građana iz Nepala bori se za rusku vojsku i da je najmanje 13 Nepalaca ubijeno, priopćila je vlada. No, oporba smatra kako brojne nisu točne.

Istaknuta oporbena zastupnica i bivša ministrica vanjskih poslova Bimala Rai Paudyal rekla je da se između 14.000 i 15.000 Nepalaca bori na prvim crtama bojišnice, pozivajući se na svjedočanstva muškaraca koji su se vratili iz ratne zone. Pozvala je ruske vlasti da objave točne brojke.

- Ruska vlada mora imati podatke o tome koliko se stranih boraca pridružilo ruskoj vojsci i koliko se Nepalaca bori za Rusiju - rekla je.

'Nepalci i drugi strani borci zapravo se bore na prvoj crti, Rusi su podrška'

Ukrajinci su zarobili četiri nepalska borca, objavilo je nepalsko ministarstvo vanjskih poslova.

Nepalski vojnik u Rusiji za CNN je anonimno rekao da je trenirao s raketnim bacačima, bombama, mitraljezima, dronovima i tenkovima dok je boravio u centru za obuku pored Moskve. Dodao je kako su ondje bili ljudi iz cijelog svijeta.

Bivši borac Khadka kaže kako je obuka na engleskom jeziku zbog čega mnogi umiru na prvim linijama.

- Ponekad ne možete ni razumjeti kamo biste trebali ići ili kako tamo stići - rekao je te dodao da je s ruskim časnicima komunicirao pomoću aplikacije za glasovno prevođenje i rukama.

Nekoliko nepalskih boraca koji su se vratili iz Rusije za CNN su rekli da ih je Rusija koristila kao topovsko meso.

- Nepalci i drugi strani borci zapravo se bore na prvoj crti. Rusi su nekoliko stotina iza, kao podrška - rekao je Suman Tamang koji se tjedna dana ranije vratio iz Rusije.

- Ruski zapovjednik je maltretirao neke od mojih prijatelja kada su pokušali izraziti svoju zabrinutost - rekao je.

Ugovor od godinu dana, plaća i do 4000 dolara mjesečno...

Pojedinci tvrde kako su se prijavili zbog novca, a ne zbog podrške Rusiji.

- Nije u redu napasti drugu zemlju. Svatko ima pravo živjeti. Sve zemlje trebaju poštivati suverenitet druge zemlje. Nije u redu da ljudi bilo koje zemlje budu ubijani na tako grozan način. Nije u redu da deseci tisuća ljudi umiru za interese nekolicine - rekao je Khadka.

Oni koji iz Nepala idu u Rusiju putuju s turističkom vizom. Putuju preko Ujedinjenih Arapskih Emirata ili Indije, a nakon slijetanja u Moskvu odlaze u regrutni centar, gdje se obavlja fizički pregled.

- Regruteri su jako sretni kada se pojave Nepalci - rekao je bivši borac.

Potpisuju ugovor od godinu dana te dobivaju račun u ruskoj banci na koji im stiže oko 2000 dolara mjesečno, no mnogi su dobili i bonuse jer se dugo ostali na prvoj liniji, kako kažu, zaradili su i do 4000 dolara mjesečno.

Kratka obuka prije bojišta nije nešto neuobičajeno.

- Tako kratko razdoblje obuke prije slanja nepalskih vojnika u borbu pokazuje očaj ruske vlade i njihovu potrebu za ljudskim resursima na bojišnici - rekao je Binoj Basnyat, umirovljeni general bojnik nepalske vojske koji sada radi kao strateški analitičar.