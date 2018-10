Nepoznati mladić otplatio sve dugove umirovljenika u apoteci

Zeničanin Aldin Kajmaković na Facebooku je podijelio priču iz ljekarne u Maglaju zbog koje je ostao posramljen. Naime, mladić koji je bio u redu ispred njega odlučio je platiti dugove svih umirovljenika u iznosu od 400 maraka što je oko 1500 kuna.

Ispred njih dvojice bio je djed koji je djelatnicu pitao može li dobiti lijekove na dug do penzije, a ona je kasnije nepoznatom samaritancu kazala kako umirovljenicima daje lijekove na dug pa se skupilo tih neplaćenih troškova.

- Ponavlja dido 3x2 tablete i 8,70 KM koliko košta lijek da ne zaboravi. Našla se tu osoba koja upita prodavačicu: "Da li je dido pitao može li do penzije pa da tad plati ili može li mu to terapije biti do penzije"... Nakon što je apotekarka rekla da on uzme na dug do penzije, momak se ponudi da plati taj lijek i ako ima još nešto duga od ranije. Kad apotekarka stidljivo reče da ima još dugova i da ona tako penzionerima daje lijekove na dug do penzije, momak je zamoli da zbroji sve dugove koji imaju penzioneri. Nakon kraćeg vremena, mladić plati skoro 400 KM, a apotekarka se rasplakala jer nije vjerovala da se u današnjem vremenu mogu zbiti takve stvari - napisao je Kajmaković i dodao da ni njemu nije bilo svejedno jer se posramio zbog dobroćinstva nepoznatog mladića.