Nepoznati transkripti srpskog poraza u akciji Bljesak: Manjak vojnika, nizak moral i gubici

Bljesak i Oluja dvije su riječi koje su ušle u hrvatski jezik kao neizbrisivo povezane. Dvije su riječi koje su označile prekretnicu, a s vremenom i kraj Domovinskog rata. Bljesak je počeo 1. svibnja 1995. godine, oslobođena je zapadna Slavonija i nagoviješten je konačni pad Republike Srpske Krajine nekoliko mjeseci kasnije u Oluji. Tako je to izgledalo s hrvatske strane, ali vrijedi doznati i kako je srpska strana doživjela sve te pothvate. Tek tada ćemo vidjeti koliko su zapanjujuće uspješno provedene operacije 1993. godine (Maslenica, Peruća) i koliko je uspješna bila modernizacija hrvatske vojske tijekom Domovinskog rata, a posebno 1994. godine. Da bismo vam bolje dočarali koliko je '94. bila presudna iskoristit ćemo događaje s početka ožujka te godine koje opisuju određeni srpski izvori i to izvori nimalo blagonakloni prema Hrvatskoj ili međunarodnoj zajednici. Takvi izvori Bljesak nazivaju agresijom, a Vance-Owenov plan mira nazivaju presudnom prevarom srpskog naroda.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

"Jedna jača diverzantska grupa hrvatske vojska ubačena je u područje Trba-Kuzmanovača, u zoni odgovornosti 18. brigade. Zapovjednik izvještava Glavni stožer Srpske vojske Krajine da je jedna njegova patrola 5. ožujka u 7:30 naišla na ustaške snage u području Trba i da je tom prilikom došlo do borbe. Jedan vod zauzeo je objekt Trla. Jedna grupa neprijateljskih vojnika otkrivena je na području repetitora na Čukovcu. Navedeni objekti pali su Hrvatima u ruke bez borbe. Naime, vojnici 18. brigade koji su čuvali te objekte noću su ih napuštali, a danju se vraćali. To su Hrvati doznali i jednostavno se noću pojavili tu gdje nije bilo nikoga", piše jedan srpski izvor.

Foto: Ilustracija/Davorin Visnjic/PIXSELL

Manjak vojnika, nizak moral i veliki gubici

Brojni drugi izvori navode manjak vojnika u srpskim redovima, iznimno nizak moral nakon pretrpljenih gubitaka u borbama oko Velike Kladuše i Bihaća, ali i gotovo nezamislivu lakomislenost vodstva pobunjenih Srba. I dok je Zapadna Slavonija bila gotovo nuđena na pladnju, Hrvatska se žestoko pripremala za buduće napade. Prije operacije Bljesak, u najvećoj tajnosti, podijeljeno je oko 1.000 domovnica Srbima na okupiranom području. Određeni srpski izvori će ih nazivati petom kolonom, izdajnicima vlastitog roda i sličnim epitetima, ali to samo pokazuje koliko dobro je bilo pripremljeno tlo za Bljesak.

Borislav Mikelić, predsjednik Vlade samozvane RSK, uvjeravao je stanovništvo da neće doći do napada ako se ne ometa korištenje autoceste i pruge te ako se podrži politika pregovora s Hrvatskom. I što je krajiška vrhuška napravila prvom prilikom? Zatvorila autocestu i onda odugovlačila s njenim ponovnim otvaranjem. Upravo to je bio okidač za Bljesak.

1. svibnja, kad su prve granate pale, rezultat Bljeska je bio gotov zajamčen. Zajamčen koliko je to moguće u ratnim uvjetima. Gardijske brigade, specijalci MUP-a, artiljerija, zrakoplovstvo, sva ta sila se sručila na pobunjene Srbe i u 32 sata oslobodila značajan dio hrvatskog okupiranog teritorija. Kako je prošao Bljesak najbolje je pogledati što piše Milisav Sekulić u knjizi Knin je pao u Beogradu. On cijelo vrijeme kritizira sve i svakoga, ali kad počne priča o Bljesku, on sam mora priznati koliko je to profesionalno provedena operacija.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

'Razdoblje omekšavanja"

"Kao po nekom pravilu, gdje je god koja hrvatska jedinica nailazila na otpor, napad je obustavljen. Uslijedilo je razdoblje 'omekšavanja' u kome su se odvijali napadi artiljerijom, ubacivanje grupa, pokušaji obuhvata i obilazaka. Tek kada bi ocijenili da je obrana Srba dobro uzdrmana, kretali su dalje, bez žurbe i improvizacije", piše Sekulić.

Tako pripremljenoj i opremljenoj hrvatskoj vojsci suprotstavljala se demoralizirana vojska pobunjenih Srba, a vrijedi spomenuti i Taktičku grupu 1, na papiru elitnu jedinicu koja je trebala oštro se suprotstaviti svakom hrvatskom napadu. U stvarnosti je bilo riječi o sitnim kriminalcima koji su se bavili pljačkom, a svoje odore i činove koristili su kako bi neometano se bogatili. Sekulić je posebno kritičan prema TG-1 za koje kaže da su pljačkali čak i nadgrobne spomenike i prodavali ih nakon što su poslani na obradu gdje su klesari uklanjali prijašnje natpise. Grupa je trebala braniti Jasenovac i Sekulić im predbacuje da nisu ni pokušali braniti mjesto stradanja Srba u Drugom svjetskom ratu. Propagandna mašinerija pobunjenih Srba tih je dana optuživala hrvatsku vojsku da su uništili spomen područje u Jasenovcu, ali fotografije iz tih dana, poput ove u nastavku teksta, zorno prikazuju kolika je to neistina.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Autor, pomalo očekivano, pronalazi opravdanje za de facto predaju teritorija u činjenici da se u jedinici nalazio velik broj Hrvata i muslimana iz Banja Luke. To što su svi oni bili civili na "radnoj dužnosti," to autor spominje tek usput. Radna obaveza izgledala je ovako. Pojave se naoružani ljudi ispred nečije kuće i kažu da ta osoba ide na radnu obavezu. Radna obaveza se obično sastojala od kopanja rovova na prvoj crti bojišnice, nerijetko pod prijetnjom paljbe s druge strane. Ljude koji su pod prijetnjom oružjem kopali rovove Sekulić uspoređuje s vojnicima i kriminalcima koji su to oružje držali. Bljesak je i prva operacija gdje se pokazala koliko je moćna hrvatska vojska kad se svi njeni rodovi upere u istom smjeru. Helikopteri, tenkovi, zrakoplovi napadali su pobunjene Srbe. S druge strane su im se trebale suprotstaviti dvije posade borbenih helikoptera, ali organizacija je bila toliko loša da zapovjednici na terenu nisu znali kako tražiti pomoć od helikoptera.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

