'Nepravda nas tišti i zbog nje imamo duboke ožiljke u sebi'

Uoči obljetnice vukovarske tragedije vukovarski gradonačelnik Ivan Penava gostovao je na RTL-u. Govorio je o osjetljivim danima koji su pred Vukovarom.

- Dani koji su pred nama i koji su iza nas, počevši od kolovoza i rujna su dani na koje smo iznimno ponosni. S ponosom ističemo činjenicu da smo Vukovarci i da živimo u Vukovaru, ali kako se bliži obljetnica pada grada, ulazi sve više taj osjećaj tuge i sjete. Pogotovo zbog činjenice da je nakon pada grada brutalno ubijen i zatučen velik broj civila i branitelja bez oružja u rukama, a i neki sasvim nemoćni i ranjeni i to je ono što otvara jednu drugu stranu priče. Nepravda je to koja nas sve tišti i zbog koje zapravo imamo duboke ožiljke u sebi - rekao je Penava u razgovoru za RTL.

Vukovar je prije rata imao 15 posto veći BDP od hrvatskog prosjeka, radilo je 28.000 ljudi, a danas ih toliko, prema posljednjem popisu stanovnika živi, a realna brojka je još i manja, oko 14.000 . Izravne ratne štete 9,5 milijardi kuna te je još uvijek neriješenih 386 slučajeva nestalih osoba, u uvodu intervjua istaknuo je RTL-ov reporter Zoltan Kabok. Penava se osvrnuo na te brojke.

- Brojke nam govore jesmo li ili nismo dovoljno dobri. Brojke koje ste naveli govore dovoljno same za sebe. Valjalo bi im možda još dodati brojku stanovnika grada Vukovara, prije rata je bilo 45.000, a danas nas ima, pitanje da li i 20.000 i to govori dovoljno za sebe. Nismo dovoljno dobri. Ne trebamo si ni tepati ni lagati ni bojati se nikoga, sami sebi odgovaramo. Dojmovno, možemo reći da smo dobri i kako ste rekli, grad lijepo izgleda. Trudimo se iz petnih žila, ne molimo milostinju i ne molimo nikoga, možda smo već dosadili i Bogu i vragu, ali borimo se za ono što mislimo da nam pripada. Mislim da težiti i imati kao konačan cilj Vukovar sa 20.000 stanovnika je duboko nepravedno. Vukovar ispod 40.000 stanovnika, nakon svega što je dao, je minimum koji hrvatska država treba vratiti ovom gradu. I ja, vjerujem i većina sugrađana, nećemo biti mirni dok to tako ne bude - rekao je.

Sve koji politiziraju Kolonu sjećanja, kaže Penava, uputio bi "da se zapitaju i razmisle što su učinili za Vukovar i što su dobro učinili da pomognu Vukovaru. Sve drugo prekosutra je samo jedna misao, a to su poginuli i stradali u bitci za Vukovar i to mora dominirati.

Osvrnuo se i na to tko je dobrodošao u Kolonu sjećanja.

- Svi su dobrodošli koji imaju osjećaj pijeteta prema Vukovaru i Domovinskom ratu i prema temeljima na kojima je nastala moderna država Hrvatska - zaključio je vukovarski gradonačelnik.