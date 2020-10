Neprestano im putuju po tijelu i prijete srcu i drugim organima

U tijelu ranjenog policajca do daljnjega će ostati metak kojim je pogođen u ponedjeljak. Liječnici kažu da je trenutno prevelik rizik njegova vađenja, a neće mu smetati. Nešto teže je živjeti s gelerima u tijelu.

<p>Liječnici KBC-a Sestre milosrdnice iz tijela mladog policajca ranjenog na Markovu trgu izvadili su tri metka, no duboko u zdjelici, blizu kostiju, vena i arterija, nalazi se četvrti metak. Rizik njegova vađenja trenutačno je prevelik pa će metak do daljnjega tamo i ostati.</p><p>Liječnici kažu da mu zaostali metak neće smetati. Nešto je teže živjeti s gelerima u tijelu. O tome svjedoče <strong>Vasilija Tucker</strong> (61) iz Brezovice, koja je 1991. godine branila Vukovar, i <strong>Damir Kovač </strong>(46), veteran Hrvatske vojske iz 84. gardijske bojne Termiti, koji živi u Posedarju kraj Zadra.</p><p>Vasilija Tucker (59) zbog teškog je ranjavanja 10. listopada 1991. godine završila u bolnici, iz koje je izašla u prvom i zadnjem konvoju koji je sa 107 ranjenika uspio izaći iz Vukovara. Ona je dva mjeseca branila svoj grad. Ranjena je dok je sa svojim suborcima pokušavala spasiti ranjenog vojnika. Upali su u zasjedu. Ispred njih su bile barikade, a iz okolnih kuća na njih su otvorili žestoku vatru. Prvi metak pogodio ju je u lijevu potkoljenicu i smrskao joj kost.</p><h2>Geleri u otvorenim ranama</h2><p>Noga joj je visjela, na nju nije mogla stati.</p><p>- S mecima u rukama, nogama, prsima, kuku, tijela oblivena krvlju, ležala sam na cesti puna dva sata. Oko mene je padala kiša metaka i granata te se sjećam da sam dvojici naših vojnika samo vikala neka me ostave i neka bježe. Zastajkivali bi, vraćali se po mene i malo me vukli, malo me ostavljali... Kako su me vukli zemljom, u otvorene rane zabijali su se geleri, kojih i danas u tijelu imam 50-ak - rekla je Vasilija.</p><p>Dodala je da joj oni neprestano putuju po tijelu. Katkad se više njih skupi na istome mjestu i to je, zapravo, dobro - jer tad ih čak i može operirati. Inače su neoperabilni jer su presitni i njihovo vađenje moglo bi oštetiti živac Vasiliji. Skupili su joj se jednom pored usne i kad su joj ih izvadili, bila je to kuglica veličine pikule. Iz ruke, točnije ispod podlaktice, kaže, izvadili su joj nakupinu gelera veličine jajeta. Liječnici su joj rekli da je svaki bio veličine oko dva milimetra.</p><p>- Prije operacije je to bila izbočina koja je čak i pocrnjela u jednom trenutku - rekla je žena i dodala da se sa svojom situacijom pomirila iako gelere uvijek osjeća i zbog njih trpi bolove.</p><p>- Nije lako. Jednu su mi operaciju morali i odgoditi jer se geler previše približio srcu. Nasreću, kasnije se maknuo i sve je bilo dobro. Jednom su mi pak otputovali u lijevu potkoljenicu. Noga mi je bila užasno hladna. Drugom su mi prilikom zablokirali šaku i jaka bol trajala je tjedan dana. A posebno je bilo bolno kad su mi zalutali između ključne kosti. Dva su mi gelera zalutala i u bubrege - rekla je Vasilija. Otkrila je i da u trgovinama koje na ulazu imaju osjetljivije senzore sve počne pištati kad ona ulazi.</p><h2>Na aerodromu 'sviram'</h2><p>- Nakon što sam im objasnila situaciju i pokazala nalaze koje baš iz takvih razloga uvijek nosim sa sobom, prodavači su me prozvali ‘čelična gospođa’ - smije se Vasilija.</p><p>Ni na aerodromu ne može jednostavno proći. Iako skine sav metal sa sebe, senzori se pri njezinu prolasku i dalje oglašavaju. Damir Kovač u akciji Oluja, na Tulovim gredama, ranjen je minom za koju kaže da ubija u 98 posto slučajeva. Dva suborca ispred njega su prošla, a on je zapeo na protupješačku poteznu minu Prom 1. Živi s najmanje 70 gelera u tijelu.</p><h2>Tri i pol mjeseca u kolicima</h2><p>- Na leđima sam imao maljutku pa su geleri većinom izrešetali i pozabijali se u nju. To me spasilo, iako sam i ja ‘zaradio’ svoj dio. Cijela desna strana tijela i lijeva noga bili su mi izrešetani metalnim komadićima i kamenjem. U krevetu sam bio 18 dana, a nakon toga u kolicima tri i pol mjeseca, samo mi je lijeva ruka radila - prisjetio se Kovač, koji i danas osjeća posljedice ranjavanja i bolove, ali je baš kao i Vasilija prihvatio svoju sudbinu i živi dan za dano </p>