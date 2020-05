'Neradne nedjelje nećemo moći dugo izdržati, posao jako trpi'

Predsjednik Ceha trgovine Hrvatske obrtničke komore, Mladen Malta, opisao nam je kako će se neradna nedjelja odraziti na poslovanje trgovaca.

Kako se mjera zabrane rada nedjeljom i praznicima odražava na poslovanje,pad prometa, pad kupaca?

Trgovci koji su inače radili nedjeljom i neradnim danima zasigurno će zabilježiti značajan pad prometa i posjećenosti. To se moglo vidjeti već u prva četiri dana svibnja, od kojih su dva bila neradna. Oni trgovci koji svoja vrata otvaraju u predsezoni i sezoni također će imati velikih problema ako ova mjera ostane na snazi. Njima je svaki dan bitan, pogotovo ako se radi o danu s lošim vremenskim prilikama jer tada turisti posjećuju prodajne objekte. Zabrana rada nedjeljom i neradnim danima najviše pogađa male trgovce obrtnike. Veliki trgovački lanci optimizirat će radnu snagu kako bi nadoknadili troškove, a samozaposleni trgovci to neće moći. Primjer Poljske to najbolje pokazuje, tamošnja vlast je zabranila rad nedjeljom, veliki su se prilagodili, a mali su zabilježili ogroman pad prometa.

Kakva su Vaša poslovna očekivanja u slučaju da ova nepopularna mjera ostane na snazi, hoće li doći do otpuštanja radne snage i u kojem obujmu?

Ceh trgovine Hrvatske obrtničke komore već je razgovarao na tu temu. Postoje razlike između kontinentalne i jadranske Hrvatske. Trgovci s kontinenta bilježit će manje gubitke od trgovaca na obali, ali je poslovična obrtnička solidarnost prevagnula i stav Ceha trgovine je takav da svaki trgovac ima na izbor želi li raditi nedjeljom i praznicima ili ne. Najbitnije je da se poštuju odredbe Zakona o radu i da svi radnici budu odgovarajuće plaćeni za rad nedjeljom te da im se osigura dnevni i tjedni odmor, kao što i sam Zakon nalaže.

Mladen Malta, predsjednik Ceha trgovine HOK-a

Dobivamo informacije da su mali trgovci, a posebice na otocima, doživjeli drastičan pad prometa uslijed ove situacije, možete li to potvrditi?

Otoci su specifični jer je izvan sezone puno manja fluktuacija ljudi. Isplativost trgovine na otocima ovisi isključivo o ljetu. Otočki trgovci imaju oko 50 dana realnog posla, kada otoci primaju turiste i nautičare. Oduzimanjem nedjelje i neradnih dana, otočki trgovci bit će na velikom gubitku.

Raspolažete li sličnim informacijama iz ostatka sektora trgovine, uključujući i velike lance?

Određene informacije izlaze u medije, ali su prisutne i unutar samog sektora trgovine. Otpuštanje je uvijek teška tema, međutim izgledno je da će svi veći lanci biti primorani otpuštati određen broj svojih radnika kako bi nadoknadili pad prometa i posjećenosti. Projekcije su zasad takve da će 10% do 15% radnika u trgovini ostati bez posla.

Slično viđenje situacije ima i Mario Mandac, vlasnik tvrtke Ora Adriatica.

- S obzirom na to da samo na Dolcu imamo šest ribarnica koje opskrbljujemo mogu vam iz prve ruke pouzdano reći da je promet manji za 20 do 30 posto. Uz to svi zaboravljaju da tržnice ne rade ni ponedjeljkom što znači da smo mi na gubitku dva, a ne jedan dan. Ponedjeljkom jednostavno nije tržni dan, kupci ne dolaze, a ni svježa roba tako da mi zapravo sada radimo pet dana u tjednu - kaže Mandac.

Kakva su Vaša poslovna očekivanja u slučaju da ova nepopularna mjera ostane na snazi, hoće li doći do otpuštanja radne snage i u kojem obujmu?

Sigurno ću morati otpusti barem troje, četvero ljudi jer moji ljudi rade od 7 do 14 sati, a s pet dana u tjednu imat će samo 35 sati odrađenih. Imam i radnike koji vikendom rade kao ispomoć na čišćenju ribe, a u ovakvim uvjetima više neće biti potrebni. Kad bih sve zadržao i smanjio im plaće za 20 posto, to je isto kao da sam dvoje ljudi otpustio. Zbog toga smatram da je bolje zadržati većinu i ne dirati im plaće, a otpustiti višak radne snage.

Ribari love ribu, ali je ne mogu prodati, slično kao i poljoprivredni proizvođači koje se poziva na proizvodnju, ali im se ne omogućava prodaja. Kakve su posljedice ove situacije za sektor ribarstva I ribogojstva?

Upravo ta nedjelja je značila puno i ribarima jer smo tada najviše naručivali friške ribe. Ovako oni do utorka ne rade pa i sami imaju velike troškove zbog brodova i ostalog. Posljedice su velike i što dulje ova situacija traje to je gore.

Koliko dugo svi zajedno još možete izdržati?

Ne znam, teško mi je reći, ali ne predugo. Prvi problem izbio je s prestankom rada ugostitelja jer smo mi jako s njima povezani i već s time smo ostali bez 30 posto prometa. Onda se nadogradila neradna nedjelja i još 20 do 30 posto je pao promet. Dakle upola manje imamo prometa nego prije pandemije. Tko to može izdržati? Ja sam od 1994. privatnik i od tada se dižem u tri ujutro da u četiri krećem s radom i ne žalim se. Navikao sam, ali na ovakav udarac u prometu ne možemo se naviknuti. Nikako mi nije jasno kako jedna Austrija razmišlja o uvođenju rada nedjeljom, a mi smo pametniji pa to sada ukidamo. Pitajte mlade koji rade u trgovačkim centrima žele li radnu nedjelju. Većina će reći da želi jer su na taj dan duplo plaćeni. Hajde da su nam omogućili da prvo stanemo na noge pa onda o tome razmišljali, a ne ovako kad je ionako teško.

