'Neretva je raj za ljubitelje ptica, zašto ne iskoristite taj ogroman turistički potencijal?'

Većina ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu nikad nije i nikad neće vidjeti pupavca, prekrasnu pticu svjetlosmeđeg i crvenkastog tijela, crnih krila i repa, s velikom kukmom na glavi. Zato Englez David Taylor, izvršni direktor Adriatic Luxury Hotels grupacije, sebe smatra velikim sretnikom, jer u dolini Neretve često ima priliku promatrati brojne ptice, među kojima ponekad bude i pupavac.

- U ptice sam se zaljubio kao maleni dječak. Oduvijek me fasciniralo kako mogu letjeti, nikako to nisam mogao razumjeti, pa sam mnogo čitao, istraživao i postajao sve radoznaliji i opčinjeniji pticama. Kupovao sam i čitao brojne enciklopedije, postao sam opsjednut pticama, njihovim bojama, raznolikošću jaja, načinom na koji se gnijezde, uzorcima migracije, sve je to tako nevjerojatno – priča nam David, koji se zbog posla u Dubrovnik doselio u rujnu 2019. godine. No, uskoro je svijetom zavladao koronavirus.

Fasciniran je pticama

- Tijekom pandemije sam shvatio koliko sreće imam što sam poslovno došao baš u Dubrovnik, jer kao ljubitelj ptica ne postoji bolje mjesto za mene u Hrvatskoj. Imao sam više vremena pa sam istraživao dolinu Neretve i Dalmaciju, učlanio sam se u Udrugu Biom koja se bavi očuvanjem prirode – govori David.

Dodaje kako je raznolikost i bogatstvo ptičjeg života u dolini Neretve nevjerojatna.

- Na migracijskoj smo ruti što je također velika prednost. Ali shvatio sam da ljudi u Hrvatskoj ne cijene ovo što imaju, nisu ni svjesni koje je to bogatstvo sve dok im netko sa strane ne dođe i kaže im 'pa ovo je nevjerojatno, tako ste sretni, i ne, to nije normalno, iako ste vi navikli da su vam te ptice svakodnevni prizor'. Morate naučiti to cijeniti – apelira David. Cijeli život David radi u turizmu, a prije Dubrovnika, godinama je bio u Londonu gdje je radio za veliku hotelsku grupaciju. Stalno istražuje tržište, prati nove trendove, osluškuje potencijalne klijente, razvija nove ugostiteljske niše. Upravo ga je taj instinkt za razvoj turizma, zajedno s velikom ljubavlju prema pticama, doveo prošlog vikenda u dolinu Neretve, gdje se održao Prvi hrvatski festival promatranja ptica, na kojem je David bio jedan od stručnih predavača.

Foto: Zrinka Medak/24sata

Jedinstveni festival

- Ovaj festival je početna točka nečeg novog i uzbudljivog za ovo područje. Budući da radim u turizmu, znam da sve više turista traži drugačije, novo, autohtono iskustvo. A promatranje ptica je upravo to. Imamo priliku stvoriti i prezentirati nešto novo na tržište, a to će, osim već postojećih turista, privući i neke nove, kojima su ptice strast. Ovdje na vrlo malom području mogu vidjeti brojne vrste, ptice koje nikad prije nisu vidjeli. Mogu iskusiti više od obale, mora, sunca. Ovo je početak nečeg posebnog, veselim se vidjeti kako će se ovaj vid turizma s godinama razvijati – optimističan je David. A optimističan je i Josip Laća, organizator ovog jedinstvenog festivala.

- U cijelom svijetu postoje birdwatching vodiči, što je u Hrvatskoj i u cijeloj regiji nepoznato. Meni je cilj kroz ovaj festival u dolini Neretve spojiti ornitologe i turističke vodiče, odnosno agencije, napraviti edukacije, kako bi mogli razviti turizam koji se bazira na promatranju ptica – objašnjava nam Josip. Na Prvom hrvatskom festivalu promatranja ptica, koji se održao od 5. do 7. svibnja, sudjelovali su predstavnici iz brojnih zemalja, poput Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije, Austrije, Španjolske, Švedske, Francuske i Bjelorusije. Uz Josipa, čija je bila početna ideja, najviše zasluga za organizaciju pripada Turističkoj zajednici Grada Opuzena te Udruzi Gregula i Agenciji Žabac. Iako tek prvi ovakav događaj u Hrvatskoj, festival je polučio veliki uspjeh, a organizatori najavljuju i drugo izdanje festivala, također u dolini Neretve, početkom svibnja 2024. godine.

