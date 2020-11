Nesreća na vijaduktu Slivno: 'Mislili smo da je opet potres'

I prošle godine je jedan šleper probio ogradu, ali je tad ostao visjeti u zraku pa su ga uspjeli izvući. To je baš nezgodan zavoj i po kiši uopće nije potrebna velika brzina za ovako nešto, pričaju nam mještani

<p>- To vam je bio strašan zvuk lomljave, pucanja i praska. Na trenutak smo čak pomislili da je opet potres. Ako vozač preživi usitinu može slaviti drugi rođendan jer je nevjerojatno da se neko može živ izvući iz tako smrskane kabine - kažu mještani Svilna, ispod čijih kuća se danas oko 13 sati u šumski predio strovalio šleper firme koja vrši kamionski prijevoz tereta.</p><p>Policija je dojavu o nesreći zaprimila oko 12.50, kada su na teren izašle sve nadležne službe, od policije do hitne službe te tri vatrogasna vozila s 14 vatrogasaca. </p><p>Neslužbeno doznajemo da vozač srećom nije bio prikliješten u totalno smrskanoj kabini te u tom smislu nisu morali intervenirati vatrogasci, ali su mjesto stravičnog izlijetanja s ceste osigurali prekrivši područje slojem pjene, budući da se pri udarcu o tlo raspao rezervoar te iz njega izašla nafta, koja se osjetila u zraku nakon nesreće.</p><p>Za ozlijeđenog vozača pobrinula se ekipa Hitne medicinske službe, koja je nesretnika u svjesnom stanju, prevezla u KBC Rijeka.</p><p>- Upravo je učinjena primarna obrada zbrinjavanja na Hitnom traktu i ozlijeđeni je trenutno na operaciji - je sve što nam za sada mogu reći iz riječke bolnice.</p><p>Točan uzrok nesreće i okolnosti pod kojima je vozač kamiona, državljanin BiH na autocesti Rijeka - Zagreb na zavoju navedenog vijadukta probio zaštitnu, metalnu ogradu te se teretnim vozilom slovenske registracije strovalio u provaliju duboku 20-tak metara, još uvijek se utvrđuju.</p><p>No od mještana Svilna doznajemo kako ovakve i slične nesreće na zavoju navedenog vijadukta nažalost nisu rijetke.</p><p>- I prošle godine je jedan šleper probio ogradu, ali je tad ostao visjeti u zraku pa su ga uspjeli izvući na cestu. To je baš nezgodan zavoj i ako padne kiša, kao što je to slučaj danas, uopće nije potrebna velika brzina da se ovako nešto desi. Naime, kamioni imaju jednu dodatnu kočnicu, koja se po meni nebi trebala koristiti kad su skliske i ledene ceste jer tada pri kočenju, pogotovo na zavojima i skliskim terenima se dodatno koči kabina, ali nerijetko dolazi do zanošenja prikolice, pogotovo kad nema tereta, kao ova sad i tad za sobom usmjervava i vuče kabinu, a vozač gubi kontrolu nad vozilom. Treba uvijek biti ekstra oprezan na zavojima te se prilagoditi stanju i uvjetima na skliskim cestama, dovoljna je sekunda nepažnje uz loše vremenske uvjete da se ovako nešto desi - kaže mještanin Svilna, inače bivši vozač kamiona. </p>