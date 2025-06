NEVJEROJATNO

VIDEO Ne, to nije ogromna ptica nego medvjed u Lici: 'Ma oni se više boje nas nego mi njih...' LIKA - Naš čitatelj snimio je neobičan prizor u mjesto Krasno u petak ujutro. Medvjed se popeo skoro do vrha krošnje! "Mislim da je stanovnicima ovo već normalno, ali nama koji tu ne živimo nije. Tu se hrane, kopaju po smeću. Nije me bilo strah jer znam da se oni više boje nas nego mi njih", ispričao je naš čitatelj.

