Nestala Inina platforma: 'Za sad je ne vidimo i ne možemo prići tom mjestu gdje je nestala...'

U potragu za platformom Ivana D krenuli su i piloti iz zrakoplovne baze u Zemuniku, koji su izvijestili da nije vidljiva na svojoj poziciji. Na sreću, opasnosti za ispuštanje plina nema

<p>Inina platforma Ivana D koja se nalazila na oko 50 kilometara sjeverozapadno od Pule je nestala!</p><p>Nakon njenog nestanka automatski su se zatvorili plinski ventili te je otklonjena opasnost od ispuštanja plina. Platforma je nenastanjena.</p><p>- Na vrijeme su se uključili sigurnosni sustavi i ventili te nije došlo do nikakvog izlijevanja ili incidenta. Za sada nemamo vizualni kontakt s platformom i ne možemo prići mjestu događaja koje je pet kilometara udaljeno od druge najbliže platforme - rekao je <strong>Tvrtko Perković</strong> iz Ine za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/nestala-inina-plinska-platforma-ivana-d---631150.html?itm_source=HomeTopRow&itm_medium=Dnevnik&itm_campaign=Naslovnica" target="_blank">Dnevnik Nove TV.</a></p><p>U potragu za Ivanom krenuli su i piloti iz zrakoplovne baze u Zemuniku, koji su izvijestili da nije vidljiva na svojoj poziciji.</p><p>- Usmjeravali smo brodove da vide svojim radarskim uređajima. Objekt nije uočen i to se nije moglo potvrditi sa sigurnošću dok nije avion preletio to područje - rekao je za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/nestala-inina-plinska-platforma-ivana-d---631150.html?itm_source=HomeTopRow&itm_medium=Dnevnik&itm_campaign=Naslovnica" target="_blank">Novu TV</a> <strong>Ivo Šantić</strong>, voditelj Nacionalne središnjice za nadzor pomorskog prometa.</p><p> </p>